Aggasztó válság fenyegeti a világ legnagyobb gazdaságát - Innen nehéz lesz visszajönni

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az Egyesült Államok komoly bajban van. Bár a 2008-as világgazdasági válságot kísérő recessziót már kiheverte a gazdaság, az ország GDP-je ugyanis mintegy három évvel ezelőtt elérte a válság előtti szintet, a krízis nem múlt el nyomtalanul. Ennek legszembetűnőbb bizonyítéka az amerikai államadósság: a GDP-arányos adósságráta a válságot követő költségvetési élénkítés miatt 64% környékéről hirtelen 100% fölé emelkedett, ahonnan azóta sem tudott mérséklődni.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a GDP-arányos amerikai államadósság alakulása, amely magában foglalja az egyes tagállamok adósságát is.

, vagyis a rendkívül kedvező körülmények ellenére nem sikerült mérsékelni a GDP-arányos rátát. Ennek megfelelően az államadósság nominális értéke töretlenül kúszik felfelé: a St. Louis-i Fed lenti ábráján 20 500 milliárd dollárnál áll a mutató a tavaly év végi állapotot jelezve, azóta viszont már bőven 21 000 milliárd felett járunk.

Klikk a képre!

ez az összeg viszont 2028-ra 965 milliárd dollárra (az akkori GDP 3,3%-ra), nőhet.

Visszatérve a GDP-arányos rátára, a stagnáló államadósságot úgy sikerült összehoznia az Egyesült Államoknak, hogy két évvel ezelőtt - ekkor voltak abszolút mélyponton az állampapír-piaci hozamok - a három hónapos kincstárjegy hozama 0,2%-on, a 10 éves állampapíroké 1,4% környékén állt, vagyis, a jegybank ugyanis azóta több kamatemelést is végrehajtott, mostanra pedig a három hónapos hozam 1,7%-ra, a 10 éves 2,9%-ra emelkedett. És ezzel még nincs vége, hiszen. A hosszabb hozamok kérdésesek, ugyanis azok a hosszabb távú gazdasági és inflációs kilátásokat tükrözik elsősorban, amelyet manapság sok bizonytalanság övez. A lényegen azonban ez nem változtat: szinte biztosan folytatódni fog a monetáris politika szigorodása, ami az óriási államadósság-állomány miatt egyre erőteljesebben éreztetni fogja hatását a kamatfizetési terheken.A Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) nonprofit szervezet számításai szerint az amerikai központi büdzsének tavaly 263 milliárd dollárjába került csak a kamatok kifizetése (ez a GDP 1,4%-a volt, ami önmagában nem olyan magas szám),A CRFB ábráján látszik, milyen gyors ütemben emelkedhetnek a kamatkiadások.

Klikk a képre!

A kék oszlopok jelképezik az alappályát, míg a piros oszlopok egy olyan forgatókönyvvel számolnak, amelyben a közelmúltban elfogadott, többletkiadásokat tartalmazó amerikai költségvetés a jövőben meghosszabbításra kerül, vagyis például a hadseregre fordított többletkiadások nem lesznek visszavágva. Ebben az esetben akár a 1000 milliárd dollárt is meghaladhatja majd az éves kamatteher összege 2028-ra.A szervezet a számításaihoz a Congressional Budget Office független kormányügynökség kamatpálya-becslését használta fel, azonban magától értetődő módon egy ilyen hosszú távú előrejelzést nagy bizonytalanság övez. Épp ezért a CRFB szakértői megbecsülték, hogy a kamatok korábban vártnál nagyobb mértékű emelkedése milyen hatással járna az államadósság után fizetendő összegre nézve. Azért magasabb (és nem alacsonyabb) kamatokra vonatkozóan készítettek alternatív forgatókönyveket, mert. A túlhevülés lehetőségére egyébként finoman az új Fed-elnök, Jerome Powell is utalt már , számos más közgazdásszal együtt.. A fekete vonal a feljebb tárgyalt alappályát ábrázolja, a szaggatott kék vonal azt a feltételezett helyzetet, amelyben a kamatok az alappályához képest 1 százalékponttal magasabban vannak, míg a szaggatott zöld vonal az 1990-2007 közötti átlagos kamatszintekkel kalkulál.

Klikk a képre!

Bár többek között az alacsonyabb termelékenység-növekedés, a magasabb jövedelem-egyenlőtlenségek, a biztonságos pénzügyi eszközök iránti nagyobb kereslet, illetve a demográfiai tényezők miatt nem valószínű, hogy a közeljövőben a korábbi (hosszú távú) átlagot elérik majd a kamatok, a szaggatott kék vonal által felvázolt pálya nem tűnik valóságtól elrugaszkodottnak. Ebben az esetben(a 965 milliárdos alappályához képest), a növekmény értéke (szintén az alappályához képest) a következő évtizedben kumulált módon a 2000 milliárd dollárt is elérheti.. A CRFB számításai szerint a jelenlegi 77%-ról alapesetben 101%-ra emelkedhet az Egyesült Államok GDP-arányos bruttó adóssága 2028-ra, amennyiben azonban magasabb kamatokkal számolunk, úgy ez a ráta akár 107%-ra, illetve 112%-ra is nőhet. (Ebbe az adósságba kizárólag a szövetségi kormány adóssága tartozik bele, ezért nem egyezik meg a cikk elején tárgyalt mutatóval.)

Klikk a képre!

Azért választjuk meg a vezetőinket, hogy óvatosan és megfontoltan bánjanak az adófizetők pénzével, ehelyett viszont felelőtlen költekezés zajlik.

Egyrészt azzal, ha a nominális GDP az elmúlt évekre jellemzőnél sokkal gyorsabban tudna bővülni, azaz magas infláció mellett stabil reálnövekedés valósulna meg, ebben az esetben ugyanis szép lassan elinflálhatná az USA ezt az óriási adósságtömeget. Csakhogy az utóbbi években épp a nagyon alacsony infláció okozott problémát, és egyelőre szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy a nominális GDP-növekedés a 20. század második felére jellemző ütemnek akárcsak a közelébe visszatérjen, úgyhogy ez a forgatókönyv nehezen tűnik kivitelezhetőnek.

A másik megoldás a kiadások visszafogása lenne, amivel az a probléma, hogy az idő előrehaladtával, illetve az egyre nagyobb felhalmozott adóssággal párhuzamosan durvább és durvább kiigazításra lenne szükség, ami könnyen térdre kényszeríthetné az amerikai gazdaságot. Ráadásul egy ilyen típusú kiigazítás feltételei valószínűleg még kevésbé lesznek adottak néhány év múlva, sok szakértő ugyanis a gazdaság ciklikussága miatt az USA növekedésének lassulását várja néhány éves távlatban, erre megszorítással reagálni pedig erősen prociklikus, épp ezért politikailag nehezen kivitelezhető lenne.

Az intézet szakértői hangsúlyozzák, hogy amennyiben az idén elfogadott költségvetési terv meghosszabbításra kerül, vagyis folytatódik a megszorítások nélküli költekezés, miközben a bevételek nem nőnek érdemben, akkor még rosszabb lehet a helyzet a 2020-as évek végére: ebben az esetben a GDP-arányos adósság a 120%-os határt is átlépheti., amin a tavaly év végén elfogadott adócsökkentési csomag, illetve az idei, a gazdaság ciklikus helyzete szempontjából indokolatlan költségvetési lazítás csak tovább ront. Maya MacGuineas, a CFRB elnöke a 143 milliárd dolláros plusz kiadást tartalmazó idei költségvetés elfogadására reagálva elmondta, hogy, miközben a második világháború óta nem volt ilyen magas a GDP-arányos államadósság.- fogalmazott.Aggodalma nem alaptalan, ugyanis becslések szerint az USA költségvetési hiánya már jövőre átlépheti az 1000 milliárd dolláros lélektani határt, a 2020-as évek végére pedig már 2000 milliárd feletti deficit sem kizárt: ilyen óriási, a GDP mintegy 8%-át kitevő hiányra a második világháború óta csak a 2008-as válság környékén volt példa, miután Obama elnök a gazdaság feltámasztása érdekében óriási költségvetési lazításba kezdett. Könnyű belátni, hogy. Elméletileg két módon lehetne orvosolni a problémát:A hitelminősítőket és a piaci szereplőket egyelőre nem aggasztja túlzottan az USA adóssághelyzete, azonban nincs kőbe vésve, hogy a jelenlegi trend alapján ez hosszú távon így is marad. Az lenne az igazán kemény jelzés, ha valamelyik hitelminősítő akár negatív kilátással, akár egy leminősítéssel sokkolná a piacokat. Erre még egy ideig biztosan várni kell, addig is azonban ketyeg az időzített bomba.