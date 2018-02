Aggódik az OECD a fejlett gazdaságok halmozódó államadóssága miatt

A globális pénzügyi válság óta felvett hitelek jelentős része azonban a közeljövőben lejár, és a fejlett ipari gazdaságoknak csak a következő három évben teljes államadósság-állományuk 40 százalékának refinanszírozásáról kell gondoskodniuk

A szervezet kimutatása szerint az OECD-tagországok összesített szuverén adósságállománya a 2008-ban mért 25 ezer milliárd dollárról mára 45 ezer milliárd dollárra duzzadt, és a hazai össztermékhez (GDP) mért államadósság-ráta tagországonkénti OECD-átlaga 73 százalék.Az OECD előrejelzése szerint a szervezet tagjai az idén 10 500 milliárd dollár új hitelfinanszírozást hajtanak fel a piacokról.- áll az OECD tanulmányában.A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy a szigorodó kamatkörnyezet költségvetési kihívások elé állíthatja az államadósokat. A Fitch ugyanakkor egy másik tanulmányában megállapította azt is, hogy rendkívül jó globális államadós-minőségi kilátásokkal kezdődött az idei év, és 2004 óta a legmagasabb lehet azoknak a fejlett ipari gazdaságoknak a száma, amelyeknek szuverén osztályzata az idén javul.A Fitch kimutatta, hogy az osztályzati listáján szereplő fejlett államadósok közül jelenleg nyolcnak az adósbesorolására van érvényben felminősítés valószínűségére utaló pozitív kilátás. A cég szuverén besorolási portfóliójában ebből az országcsoportból egyedül Nagy-Britannia államadós-osztályzatának kilátása negatív, elsősorban a brit EU-tagság megszűnésével járó kockázatok miatt.A hitelminősítő hangsúlyozta, hogy a világgazdaság növekedési lendülete 2010 óta nem volt olyan erőteljes, mint most. Az amerikai gazdaságnak valószínűleg költségvetési ösztönzés és a magánszektorbeli beruházások élénkülése ad hajtóerőt, az euróövezetben várhatóan tartós lesz a széles bázisú növekedés, a japán gazdaság kilátásai is javulnak, és jó eséllyel a kínai gazdaságban zajló mérsékelt ívű lassulás sem okoz globális növekedési fennakadást - jósolták a Fitch Ratings londoni elemzői.A hitelminősítő az amerikai gazdaságban az idén 2,5 százalékos, az euróövezetben 2,2 százalékos, Kínában 6,4 százalékos, a fejlett ipari térségben átlagosan 2,2 százalékos, a feltörekvő gazdaságokban átlagosan 5,2 százalékos, a világgazdaság egészében 3,3 százalékos növekedést valószínűsít.