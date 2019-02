Aggódik Merkel bizalmasa a titkos jelentés miatt, amivel Trump Magyarországra is csapást mérhet

Érdekel, hogy látják a szakemberek a globális járműipar helyzetét és a legnagyobb kihívásait? Jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

Az amerikai autóvámok kivetésének lehetőségével kapcsolatban elmondta, hogy bár történt előrehaladás a kétoldali egyeztetéseken, a legnehezebb rész még hátravan.

Amerikai idő szerint vasárnap késő este került Donald Trump asztalára az a tartalmában titkos jelentés, amely alapján az elnök akár 25%-os vámot is kivethet az Egyesült Államokba érkező autó- és alkatrészimportra. A lépés egyértelműen Európa (főként Németország) ellen irányul, emiatt pedig Magyarországra nézve is nagy kockázatot jelent.Bár az Európai Bizottság szóvivője tegnap leszögezte, hogy az amerikai vámok esetén az EU azonnali ellenlépésekkel reagálna , közel sem lehet azt mondani, hogy nyugodt a helyzet az európai vezetők körében.Peter Altmaier, a Reuters beszámolója által Angela Merkel kancellár bizalmasának nevezett német pénzügyminiszter aggódva figyeli az Egyesült Államok kereskedelempolitikáját, amelynek hatása már a globális növekedés lassulásában is megmutatkozik.A pénzügyminiszter szerint ideális esetben nulla százalékra kellene csökkenteni mindkét félnek a vámokat, a kereskedelmi tárgyalásokba azonban más feldolgozóipari termékeket is be kellene vonni. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy elsősorban a franciák érdekei miatt a mezőgazdasági cikkeket érintő vámok kérdése nagyon érzékeny téma, így ezt egyelőre ki kellene zárni az autóipart érintő egyeztetésekből.Feszült hónapok várnak az amerikai-európai kereskedelmi kapcsolatokra, Donald Trumpnak ugyanis 90 nap áll rendelkezésére, hogy döntsön a vámok esetleges kivetéséről.(Reuters)