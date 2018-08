Ahogy öregszik a társadalom, úgy tűnik el az infláció

a népességszám változása,

a korösszetétel átalakulása és

a várható életkor emelkedése.

Ugyanakkor, azaz a gazdaság ciklikus helyzete, illetve az infláció közötti kapcsolatot leíró úgynevezett Phillips-görbe laposabbá vált. Ennek következtében az utóbbi évekbenAz inflációt jelenleg és várhatóan a jövőben is befolyásoló strukturális tényezők közül elsősorban hármat emelhetünk ki:Cikksorozatunk korábbi részeiben bemutattuk, hogy a globalizáció, a robotizáció, illetve a digitalizáció milyen csatornákon keresztül hat a fogyasztói árak alakulására. Ezen két tényező összességében a mérsékeltebb inflációt eredményezhet. Cikksorozatunk utolsó részének fókuszába a demográfia és az infláció közötti kapcsolatot állítjuk.Az infláció és a népesedési folyamatok közötti összefüggések ismerete egyre inkább előtérbe kerül, ugyanis, így érdemi hatást gyakorolhatnak az infláció alakulására. A népesedési folyamatokban háromféle trend különíthető el:Bár az ENSZ előrejelzése alapján a világ népességének növekedése az elkövetkező évtizedekben is folytatódik, Európában és több fejlett országban ennek ellentéte várható: kontinensünk lakossága 2050-ig mintegy 26 millió fővel - 742 millióról 716 millió főre - csökken. Emellett - főként az európai - népesség korösszetétele is jelentős változáson megy keresztül: a munkaképes korúak aránya csökken, míg az időskorúaké emelkedik (1. ábra). Utóbbiban a nagyobb létszámú generációk idősödése mellett a várható életkor emelkedése is közrejátszik, a születéskor várható élettartam 2050-ig a jelenlegi 78,1 évről 83,5 évre emelkedhet Európában.

A csökkenő népességszám, a megváltozó népességszerkezet és a magasabb várható életkor hatásai több csatornán keresztül jelentkeznek az inflációban.A különböző demográfiai folyamatok ellentétes hatást gyakorolnak az inflációra és(1. táblázat).

Csökkenő népesség

Munkaképes korúak arányának csökkenése

A népesség csökkenésének következtében kínálati oldalon egyrészt csökken a munkaképes korú népesség, amely a bérek emelkedését vonhatja maga után. A bérek növekedése megnöveli a vállalati költségeket, ami hosszabb távon az árak emelkedésének irányába hat. Ezt a hatást azonban ellensúlyozhatja, amennyiben az új technológiák, a robotizáció képes ellensúlyozni a munkaképes korú lakosság számának csökkenését. Emellett a népesség csökkenésének hatására mérséklődhet a fogyasztói kereslet, ami dezinflációs hatással jár, ha a fogyasztás csökkenéséhez a kínálat csak késleltetve tud alkalmazkodni. Elemzések konklúziói alapján az ellentétes irányú hatásokból az utóbbiak a meghatározóbbak és a népességszám csökkenése összességében alacsonyabb inflációt okoz.A népesség számának csökkenése mellett A legfrissebb elemzések eredményei alapján az eltérő korosztályok különböző hatással bírnak a fogyasztói árak változására, mely alapvetően a különböző korcsoportok eltérő fogyasztási szokásaiból fakad. A fiatalok és az idősek jövedelmük nagyobb hányadát fogyasztják el, azaz fogyasztási rátájuk jellemzően magasabb. Alacsonyabb foglalkoztatottságuk miatt azonban összességében kevesebbet termelnek, mint amennyit fogyasztanak, mely az árak emelkedését eredményezheti. A munkaképes korú népesség ezzel ellentétben a jövedelmének egy részét megtakarítja a későbbi évekre, így a fogyasztási rátájuk alacsonyabb az idősebb korosztályhoz viszonyítva. Emellett a nagyobb arányú munkavállaló következtében a bérek is lassabban növekedhetnek. Mindezen két hatás az árak lassabb emelkedését okozza. Így(3. ábra). Megjegyzendő azonban, hogy a korösszetétel változásából eredő inflációs hatást több tényező is tompíthatja, ellensúlyozhatja. A robotizáció és az automatizáció révén megvalósuló termelékenységnövekedés és az egyes termelési folyamatok emberi munkaigényének csökkenése mérsékeli az elöregedésből eredő kínálatcsökkenést, illetve a termelékenység növekedése lehetővé teszi a feszesebb munkaerőpiac okozta magasabb bérek kigazdálkodását.

Magasabb várható életkor

A korösszetétel változása az általános árszínvonalra gyakorolt hatása mellett azonban eltérő módon hat a különböző termékek és szolgáltatások áraira. Ennek forrása, hogy az átlagéletkor emelkedésével egyes termékek és szolgáltatások iránti relatív kereslet nő (például: egészségügyi szolgáltatások), míg mások iránt (elsősorban tartós iparcikkek) csökken. Ez a különböző termékek egymáshoz viszonyított, relatív árainak megváltozását eredményezi. A korösszetétel változása miatt növekvő kereslettel szembesülő termékek esetében az ár gyorsabban nő, míg a kevésbé keresett termékek inflációja lassul.A népességszám csökkenése és a korösszetétel átalakulása melletti harmadik demográfiai folyamat a növekvő várható élettartam. A magasabb várható élettartam miatt a teljes életciklus alatt megszerzett jövedelmet hosszabb időszakra kell beosztani. Ez - a nyugdíjkorhatár változatlanságának feltételezése mellett - munkaképes korban magasabb megtakarítást, míg nyugdíjas életszakaszban az egyes évekre vetítve alacsonyabb fogyasztást eredményez, ami a kínálathoz viszonyítva alacsonyabb kereslethez vezet. A magasabb várható élettartam mellett a munkaképes kor is hosszabbá válik, enyhítve a népességcsökkenésből és korösszetétel-változásból eredő bérekre gyakorolt hatást. Így aÖsszességében tehát a három fő demográfiai trend ellentétes hatást gyakorol az inflációra, így azok eredője határozza meg, hogy a népesedési folyamatok hogyan befolyásolják az infláció alakulását. A legfrissebb 22 fejlett országra kiterjedő elemzés alapjánEnnek forrása, hogy bár az időskorúak arányának emelkedése már 1970-ben is megfigyelhető volt, annak inflációs hatásait még ellensúlyozni tudta a munkaképes korúak továbbra is magas aránya és az emelkedő élettartam. Ez azonban az elkövetkező évtizedekben megfordulhat abból adódóan, hogy a munkavállaló korúak arányának csökkenése felgyorsul, így az már nem tudja ellensúlyozni az idősebb korosztály emelkedéséből származó inflációs hatást. Így a következő évtizedekben - ellentétben az elmúlt 40 évben tapasztalhatóval - az elöregedő népesség pozitívan járulhat hozzá az inflációhoz. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jár tartósan magasabb inflációs környezettel a fejlett országokban.ugyanis