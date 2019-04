Ajándékot kapott Horvátország és Szlovénia az éjjel

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett kilátásjavítási döntésekkel egy időben megerősítette Horvátország "Ba2" szintű - a befektetési ajánlású sáv alapszintjétől két fokozattal elmaradó - besorolását, illetve Szlovénia "Baa1" szintű befektetési ajánlású államadós-osztályzatát.A horvát osztályzati kilátás pozitívra javításának indoklásában a Moody's kiemelte egyebek mellett, hogy a korábbi évek rendre visszatérő hiányai után a horvát államháztartás 2017-ben a hazai össztermék (GDP) 0,8 százalékának megfelelő, tavaly 0,2 százalékos GDP-arányos többlettel zárt. A költségvetési mutatók javulásának eredményeként a 2014-ben mért 84 százalékos csúcs óta folyamatosan csökken a hazai össztermékhez mért államadósság-ráta, amely a Moody's várakozása szerint 2020-ra 70 százalék körüli szintig süllyed tovább.A hitelminősítő kiemeli azt is, hogy a 2009-2014 közötti hatévi recesszió után a horvát gazdaságban 2015-től kilábalás kezdődött, és az azóta eltelt időszakban az éves reálnövekedés átlagosan 2,9 százalékos volt. A Moody's hangsúlyozza, hogy a horvát gazdaság növekedésének fő hajtóereje az erőteljes hazai kereslet.A szlovén osztályzati kilátás pozitívra javításához fűzött indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy a szlovén gazdaság korábbi kettős mélypontú recessziója után a hazai össztermék 2017-ben 4,9 százalékkal, tavaly 4,5 százalékkal nőtt. Jóllehet ebben markáns ciklikus tényezőknek is szerepük volt, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Bizottság becslései szerint a szlovén gazdaság potenciális növekedési rátája is magasabbra került: 2016-2017-ben még nem érte el a 2 százalékot, az idén azonban már 3 százalék körüli - áll a Moody's elemzésében.A hitelminősítő saját várakozása szerint a szlovén GDP-növekedés a gazdasági ciklusban várható fordulat nyomán lassulni kezd, de így is robusztus ütemű marad. A Moody's 2019-re 3,4 százalékos, jövőre 3 százalékos növekedést vár a szlovén gazdaságban. A GDP-arányos államadósság-ráta mindeközben gyors ütemben csökken: 2015-ben 82,6 százalékon tetőzött, 2018 végén azonban már alig haladta meg a 70 százalékot - hangsúlyozza a Moody's elemzése.