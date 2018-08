Akár 150 ezerrel is többet kereshetsz, ha most váltasz - Itt vannak a boltos fizetések!

2017-ben a bolti kiskereskedelemben 232 ezer forint volt a havi bruttó átlagkereset. Ebben az évben nem csak a munkaerőhiány, hanem a minimálbérek 15%-os, illetve a garantált bérminimum 25%-os emelése miatt is ugrottak 10% feletti ütemben a keresetek.A nagyobb láncok körében az Aldi adja a legtöbb bért a beszámolója alapján. A diszkontok eleve úgy dolgoznak, hogy kevesebb eladóval mozgatnak több árut és nincs csemegepult, de úgy tűnik az Aldi álláshirdetéseiből, hogy a bolti dolgozókat részmunkaidőben foglalkoztatják.Az Euronics, a Media Markt és a Decathlon is jóval az átlag feletti kereseteket adott, nagyságrendjét nézve nincs is különbség közöttük, így mindhárman - közösen - dobogósoknak tekinthetők - írja a Blokkk.com.

A munkaigényesebb szupermarketek már nem adhatják ugyanazt a bért, mint a diszkontok. Hiába, a szélesebb választék is többe kerül, az árverseny pedig fékezi a költségeket. A CBA-s Krupp és Társa beverekedte magát a Spar és a Tesco közé, ami a magyar cég nagyságát nézve nem kis eredmény a Blokkk.com szerint. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a CBA-ban dolgozók kereseteit nem lehet meghatározni, hiszen sok cégből áll a hálózat, nem egy nagyból, és a kisebb CBA-boltok kevesebbet fizethetnek.A ruházati boltok a mezőny második felébe szorultak. Ebben feltehetően szerepet játszhatott az is, hogy itt nem kötelező a szakképesítés az eladóknak, így nem volt olyan nagy a nyomás béroldaláról a legkisebb keresetűeknél.