Akkorát megy az építőipar, hogy már a statisztika is összezavarodott

Ahogyan az alábbi ábrán látható, az év eleji beszakadását követően az építőipari termelés gyorsan magára talált. A korrekció annyira gyors, hogy még a trendet számító szoftverek is csak ideiglenesnek érzékelték a visszaesést. Ez viszont azzal járt, hogy a trendvonal nagyon elszakadt a tényleges termelési szinttől, és még most is bőven felette jár.

Még látványosabb a statisztikai zavar, ha az építőipari termelés két ágazatát is megfigyeljük. Mint alább látható, az a vicces helyzet állt elő, hogy a termelés trendje nagyobb mértékben emelkedett, mint az épületeké és az egyéb építményeké.

A KSH érdeklődésünkre az alábbiakkal magyarázta a furcsa jelenséget: "A szezonális kiigazításhoz használt NBDemetra2.2.0. program a kiigazítás soránészlelt a 2018. márciusi adatnál. A TC jellemzője, hogy az adott időszakban egyszeri, nagy eltérést mutat a korábbi adatoktól, majd az idősor néhány hónap alatt visszaáll a korábbi értékekre. A TC a számított trendben nem okoz változást, mivel csak átmeneti hatásról van szó. Érdemes tudni azonban, hogy az outlierek típusának megállapítása gyakran nehéz feladat, különösen az idősor végén, ezért elképzelhető, hogy ezen a téren revízió történik a jövőben."Mivel a trendvonal nagyon furcsa, és több hónap korrekció után sem illeszkedik termelési vonalra, ezért valószínűnek tartjuk, hogy amennyiben az ágazat élénkülése a jelenlegi mértékű marad, a trend 1-2 hónapon belül kissé lefelé tolódik majd.Mindez nem változtat azon, hogy az ágazat kirobbanó erőben van, és egyelőre az aggodalmak ellenére a munkaerőhiány nem fékezi látványosan a termelést. Az épületek építésének volumene 10,1, az egyéb építményeké 46,8%-kal nőtt egy év alatt. A két index közötti nagy különbség is jelzi, hogy az igazi húzóerőt az uniós források jelentik. Az épületeknél ipari, kereskedelmi és lakóépületek építése, az egyéb építményeknél továbbra is út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést.A konjunktúra kitartására utalnak a rendelési adatok is. A megkötött új szerződések volumene 4,3%-kal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor. Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 58,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 1,7, az egyéb építményeké 79,8%-kal nagyobb volt, mint egy évvel azelőtt.