Alakul a káosz: blokád alatt a francia benzinkutak

Az őrizetbe vettek között 32 kiskorú is van - tette hozzá Rémy Heitz főügyész. Száztizenegy ember őrizetben tartását meghosszabbították, és őket is bíróság elé állítják. Közülük legtöbben várhatóan börtönbüntetést kapnak. A vádak: közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, köztulajdon megrongálása, szövetkezés erőszakos cselekmény elkövetésére, tiltott fegyverviselés. Ezekért 3-tól 7 évig terjedő börtönbüntetést lehet kiszabni. Nyolcvanegy őrizetbe vettet szabadon engedtek, mert nincs bizonyíték bűnösségükre - tette hozzá.Michel Delpuech rendőrprefektus arról számolt be, hogy a szombati zavargások során a tűzoltók 249, gyújtogatás okozta tüzet regisztráltak, amelyek 112 járműben, 130 utcabútorban és hat épületben tettek kárt.A rendőröket súlyos sérüléseket okozni képes acéltárgyakkal is dobálták a hatóságok szerint. Nyolcvanegy rendőr sérült meg. Nyomoznak a Diadalívnél lévő Ismeretlen Katona sírjának megrongálói után, és keresik azt, aki ellopott egy géppisztolyt egy rendőrautóból.Emmanuel Macron francia elnök vasárnap arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, hogy fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit, hogy közösen találjanak kiutat a sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán kialakult válságból - közölte a francia elnöki hivatal.