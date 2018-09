Alakul a káosz: el kell halasztani a brit kilépést?

A skót kormányfő szerint ha Nagy-Britannia így lép ki az Európai Unióból, az olyan lenne, mintha "valaki bekötött szemmel leugrana egy szikláról, anélkül, hogy fogalma lenne róla, hova esik".

Nicola Sturgeon csütörtökön a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette azt is: pártja, a Skóciát kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) nem állna útjába egy újabb népszavazásnak a brit EU-tagságról. Sturgeon szerint egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a kilépés időpontjáig már csak egy "gyenge, érdemi részéletekben szegény" megállapodásra lesz idő a jövőbeni kapcsolatokról, és az összes nehéz kérdést, amelyekre a Brexit-folyamat eddigi két évében nem sikerült választ találni, "áttolják" a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszakra.Nicola Sturgeon szerint sokkal inkább a Lisszaboni Szerződés 50. cikke által előirányzott időkeret meghosszabbítása szolgálná az Egyesült Királyság egészének érdekeit.Nagy-Britannia várhatóan 2019. március 29-én távozik az EU-ból. Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök ugyanis tavaly március 29-én jelentette be, hogy aktiválta a Lisszaboni Szerződés 50. cikkét, amelynek alapján - hacsak a kilépési szerződés korábbi dátumot nem állapít meg, de ezzel sem Londonban, sem Brüsszelben nem számolnak reális lehetőségként - a brit EU-tagság az aktiválás bejelentése után két évvel szűnik meg, akkor is, ha addig nem születik megállapodás a távozás feltételrendszeréről.A skót miniszterelnök ugyanakkor arra a lehetőségre utalt a csütörtöki BBC-interjúban, hogyEnnek lehetősége azonban hivatalosan eddig sem London, sem az EU részéről nem merült fel.Nicola Sturgeon a BBC-műsorban kijelentette: egyelőre nem határozná meg, hogy milyen hosszú halasztásra lenne szükség, de fontosnak tartja, hogy "az emberek világosan láthassák" a Brexit feltételrendszerét, mielőtt Nagy-Britannia távozik az EU-ból.Az EU-tagságról tartandó újabb népszavazás kiírásának egyre gyakrabban elhangzó követeléséről szólva a skót kormányfő kijelentette: az SNP-kormány nem állna egy ilyen kezdeményezés útjába.Hozzátette ugyanakkor: ő akkor válna az újabb referendum "lelkes szószólójává", ha biztosítékokat látna arra, hogy Skócia nem kerül ismét olyan helyzetbe, mint a két éve tartott népszavazáson, amikor a skótok nagy többsége a bennmaradásra voksolt, országos átlagban viszont a kilépést támogatók kerültek többségbe.A brit EU-tagságról 2016 júniusában rendezett népszavazáson az összes résztvevő 51,9 százaléka a kilépésre, az országos eredményen belül a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.Tavasszal országos kampánycsoport alakult People's Vote - a Nép szavazata - névvel ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével az újabb népszavazás kiharcolására, Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök azonban több nyilatkozatában is határozottan kizárta ennek lehetőségét.