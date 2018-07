Álhír volt: mégsem ajánlják fel teljes jutalmukat a horvát focisták (2.)

Egy párhuzamos világból írtam a levelet, amelyben Zlatko Dalic edző és a válogatott játékosok elhatárolódnának a horvát politikai elittől

Ez az én ábrándképem azokról a futballistákról és a sportolókról, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen helyzetben van a népük és ez az ország

A hozzászólásokból pedig jól látszik, hogy támogatták Dalicot, és őszintén csodálták ezért a bátor lépésért

Az EFE spanyol hírügynökség a Dnevno horvát portálra hivatkozva azt írta: Igor Premuzic az igazi szerzője annak a levélnek, amelyet Zlatko Dalic szövetségi kapitány nevében írt. Ebben többek között az szerepel, hogy a válogatott tagjai így akarják felhívni a figyelmet az ország nehéz helyzetére. Premuzic a Facebookon cáfolta a hír valódiságát.- hangsúlyozta a szerző.Mint írta: ebben a kitalált levélben Dalic úgy viselkedik, mint ahogy szerinte egy igazi sportembernek, egy igazi hazafinak kellene.- emelte ki.A közösségi oldalán megosztott nyílt levél felett az újságíró utalást tesz rá, hogy, melyet később több százan osztottak meg, köztük internetes portálok is és az MTI is átvette ezt.Premuzic szerint a probléma lényege, hogy az emberek nem értelemmel, hanem felszínesen olvasták el a szöveget. Úgy vélte: ez a felszínesség az egész társadalomra jellemző.- tette hozzá.Az újságíró szerint ez a rövid és egyszerű kísérlet jól jelzi, hogy az emberek többsége öt percet sem szán arra, hogy valamit rendesen elolvasson, amit pedig elolvas, meg is értse.