Alig akarnak nőni az árak az eurózónában

A múlt hónapban 1,4%-os inflációt mért az Eurostat, ami szintén alulmúlta az elemzők várakozását. Ez már így az egymást követő második hónap, hogy az infláció elmarad a várakozásoktól.Ráadásul a maginfláció is 0,9%-on maradt novemberben, miközben elemzők arra számítottak, hogy 1,1%-ra emelkedik az energia-, az élelmiszer-, az alkohol- és dohányárakat kiszűrő mutató.Az élelmiszer, alkohol és dohánytermékek ára 2,2%-kal nőtt, ugyanakkor az energiaárak 4,7%-kel emelkedtek, ami felfelé húzta az inflációt. A szolgáltatások esetében visszafogott árnyomást láthatunk, itt 1,2%-kal nőttek az árak az előző év azonos időszakához képest.Mario Draghi, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke már korábban figyelmeztetett, hogy az inflációs főindex átmenetileg visszaeshet, miután a bázisból kiesik a magasabb olajár hatása. Elemzők szerint az inflációs várakozások csak lassan nőnek az eurózónában a gazdasági növekedésé felfutása ellenére.Az aggodalom azonban most az, hogy a maginfláció sem akar emelkedni. Éppen ezért az EKB csak nagyon lassan fogja normalizálni a monetáris politikáját: az euróövezeti jegybank jövőre csökkenti a kötvényvásárlások keretösszegét, majd fel is hagyhat a mennyiségi lazítással, ugyanakkor a kamatokat még jövőre biztosan nem fogják emelni.A friss inflációs adat pedig megerősíti, hogy az EKB nagyon körültekintő lesz a monetáris lazítás visszavonásával, illetve a szigorítás megkezdésével kapcsolatban, miután az árnyomás nagyon visszafogott.