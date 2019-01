Áll a bál az ENSZ BT-ben Venezuela miatt

Csörte az ENSZ BT-ben

A diplomata az amerikai nagykövetnek szegezte a kérdést, hogy tervez-e az Egyesült Államok katonai beavatkozást Venezuelában. Mike Pompeo nem adott egyenes választ, azt mondta, nem bocsátkozik találgatásokba a jövőt illetően.

8 napot adott az EU

Ne tegyék próbára az Egyesült Államok eltökéltségét állampolgáraik megvédésében

Vétózott két ország

Juan Guaidó hárompontos tervet jelentett be Maduro elűzésére

A demokráciához és a szabadsághoz való békés visszatérés a célunk, nem a bosszú

Gazdasági háttér, idáig vezető út

Vaszilij Nyebenzja orosz nagykövet azt mondta, az Egyesült Államok és szövetségesei el akarják mozdítani a hivatalban lévő államfőt, Nicolás Madurót a hatalomból. A diplomata azt hangoztatta, hogy a Biztonsági Tanácsnak nincs joga megvitatni a venezuelai helyzetet, amely szerinte nem veszélyezteti a nemzetközi békét és biztonságot, és az ország belügye.A venezuelai külügyminiszter szintén azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "ő áll az államcsíny élén" Venezuelában. "Nem követi, hanem diktálja" az eseményeket, a feltételeket, és nemcsak a venezuelai ellenzék, hanem szatellitállamai számára is - közölte Jorge Arreaza, aki szerint az Egyesült Államok Venezuela-politikája durva beavatkozás.Reagált az egyes európai országok által szombaton adott ultimátumra is, és határozottan visszautasította a felszólításokat, hogyNémetország, Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Portugália és Hollandia, valamint az Európai Unió nevében Federica Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképviselő közölte, ha Nicolás Maduro nem jár el így, elismerik Juan Guaidót ideiglenes államfőnek, hogy ő hirdessen ki demokratikus választásokat.Mike Pompeo amerikai külügyminiszter rámutatott: elnökként Nicolás Maduro elnyomta a venezuelai népet, éhezésre és arra kárhoztatta, hogy tömegével hagyják el az országot, ami destabilizálja a térséget., és a Venezuelában tapasztalható mélyszegénységre és a szolgáltatások, köztük a kórházi ellátás összeomlására utalva hozzáfűzte, hogy a "szocialista kísérlet a gazdaság összeomlásához vezetett".Eljött az idő, hogy válasszanak az országok, kinek a pártján állnak Venezuelában - jelentette ki, egyúttal arra sürgetett minden államot, hogy ismerjék el Juan Guaidót. "Vagy a szabadság erőivel vannak, vagy egy sorban Maduróval és a poklával" - tette hozzá, majd felszólította az országokat, hogy vágják el anyagi kapcsolataikat Maduro rendszerével.Mike Pompeo egyúttal visszautasította Nicolás Maduro követelését, hogy az amerikai diplomaták hagyják el Venezuelát, és hozzátette: elvárja, hogy biztonságban folytathassák munkájukat az országban.- üzente.Az ülés előtti szavazáson Oroszország próbálta megakadályozni a tanácskozást, de az Egyesült Államoknak végül meglett a minimálisan szükséges kilenc szavazat a 15 tagú testületben, amelynekA fenti eseménnyel párhuzamosan szombaton három pontból álló tervet jelentett be a hivatalban lévő államfő, Nicolás Maduro elűzésére a hatalomból Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke a La Stampa olasz lapban szombaton megjelent interjújában.A politikus, aki a nagyszabású, rendszerellenes szerdai tüntetésen nyilvánította magát a válság sújtotta dél-amerikai ország ideiglenes elnökévé, azt mondta, véget kell vetni a végrehajtó hatalom elbitorlásának, átmeneti kormányt kell felállítani és szabad választásokat kell tartani.A 35 éves politikus, akit sok ország, élükön az Egyesült Államokkal, elismert átmeneti elnöknek,- hangoztatta, hozzátéve, hogy az amnesztia lehetősége mindig felmerül az ahhoz hasonló helyzetekben, mint amilyenben Venezuela van.Juan Guaidó közölte, hogy miután az ellenzék szombaton országszerte lakossági fórumokon ismertette lépéseit az emberekkel,Juan Guaidó egyúttal bejelentette: tábora újabb nagyszabású tüntetést tart a jövő héten, hogy követelje a "hatalombitorló Maduró távozását". A demonstráció helyét és idejét azonban nem közölte.Venezuelában évek óta tart a súlyos politikai és gazdasági válság, a Maduro januári újbóli beiktatása utáni tiltakozási hullám pedig szerdán érte el eddig csúcspontját, amikor a 35 éves Juan Guaidó ideiglenes államfőnek nyilvánította magát.Az ellenzéki politikust az Egyesült Államokkal az élen több térségbeli ország is azonnal elismerte átmeneti államfőként, szombaton pedig Franciaország, Németország, Spanyolország és Nagy-Britannia is közölte, hogy így cselekszik, ha Nicolás Maduro nyolc napon belül nem ír ki választásokat. A venezuelai gazdasági folyamatokról, a teljes összeomláshoz vezető útról éppen ma írtunk egy nagyobb áttekintést: