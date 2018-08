Élő adásban szólt be csúnyán a főnöke a kötvénykirálynak

A Janus Henderson vezérigazgatója ezzel a kijelentéssel arra célzott, hogy a 74 éves kötvénykirály veterán szakértő eléggé felsült azzal a befektetési ajánlásával, amelyrészben az Európai Központi Bank által még mindig fenntartott (igaz visszafogott) kötvényvásárlási program miatt, és így ez a hozamkonvergencia ajánlás jelentős veszteségeket okozott eddig a Bill Grossra hallgató befektetőknek.Ez meg is látszik az általa kezelt Janus Henderson Global Unconstrained Bond alap méretén is, mivel csak júliusban 200 millió dollárt vontak ki belőle és ezzelEmiatt a mérete 2,25 milliárd dollárról 1,25 milliárd dollárra esett.Gross tavaly, amikor a német 10 éves kötvényhozam csaknem 0 bázispontra esett, azzal került be a hírekbe, hogy kijelentette:(Bund árfolyamesés, hozamemelkedés). Aztán mivel ez mégsem lett annyira jövedelmező üzlet, mert a Bund még jó ideig 0% közelében maradt, illetve nem emelkedett olyan intenzíven tartósan, Gross azzal védekezett, hogy, hogy mikortól nézzük azt, hogy ez az élet legnagyobb short lehetősége. Ezzel kvázi elismerte John Maynard Keynes egyik híres kijelentését, miszerint a piacok sokkal tovább viselkedhetnek irracionálisan, mint ameddig az adott befektető szolvens (fizetőképes) maradhat.