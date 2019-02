Kiderült, milyen lesz az új, nyugdíjcélú állampapír

A nyugdíjkötvény is fontos téma lesz keddi Biztosítás 2019 konferenciánkon, érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Aki jegyez, onnantól kezdve mindig ugyanabba az állampapír-sorozatba fekteti majd a pénzét, és 65 éves korában fut majd ki.

Bármikor, bármekkora összeget be lehet fektetni, akár rendszeresen, akár esetenként.

A kamat automatikusan újrabefektetésre kerül.

A hozam nagyobb lesz, mint az infláció felett 1,7 százalékot fizető ötéves prémium állampapír, de alacsonyabb, mint a Babakötvény 3%-os prémiuma.

Barcza utalt rá, hogy az adókedvezmény hasonló lehet, mint a többi nyugdíjcélú megtakarítási terméknél.

Az államkincstárnál kell számlát nyitni, a szolgáltatás ingyenes lesz.

Vizsgálják, hogy a hozamhoz egy idő után hozzá lehessen férni.

Kérdéses, hogy elég-e az államkincstár forgalmazói hálózata vagy ügynökhálózatot is meg kell bízni.

Vizsgálják továbbá az örökölhetőség kérdését is.

Megfontolják, kell-e biztosítási elemekkel bővíteni a konstrukciót.

Kezdetben évi 50-100 milliárd forintos értékesítést tartanak reálisnak.

Barcza György nyugdíjkötvénnyel kapcsolatban elhintett információi alapján tehát valóban hasonló konstrukciót kell elképzelni, mint a Babakötvény (ugyanaz a sorozat jegyezhető, kamat automatikus újrabefektetése, prémium, stb.). A prémiumfizetéssel kapcsolatban annyival már beljebb vagyunk, hogy a papír infláció felett 1,7-3% közötti prémiumot fizet, de az egyelőre még nem világos, hogy a prémium változik-e az életkor függvényében. Az viszont már eldőlni látszik, hogy a többi nyugdíjcélú megtakarításhoz hasonlóan ez a papír is 20%-os állami támogatást élvez majd.



Barcza elmondása szerint a papírtól kezdetben 50-100 milliárd forint közötti értékesítésre számítanak, ami azt jelenti, hogy az ÁKK-nak további megoldásokat kell keresnie, ha szeretné elérni az idei évre tervezett nettó 800 milliárd forintos állománynövekedést a lakossági állampapíroknál. Erre az egyik megoldást a lentebb részletezett tranzit államkötvény jelentheti.

A nyugdíjkötvény is fontos téma lesz keddi Biztosítás 2019 konferenciánkon, érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az új állampapírról az alábbiak derültek ki:Az ÁKK vezérigazgatója még egy állampapírról beszélt, amit a Világgazdaság "ultrarövid tranzitkötvénynek" (pontosabban tranzitállampapírnak) hív. Ennek célja a lakosságnál lévő készpénz becsatornázása az állam finanszírozásába. Az ilyen vagyonok sajátossága, hogy csak rövid ideig jelenik meg pénzként (például egy ingatlaneladás után, új ingatlan vásárlása előtt), erre próbálna meg az ÁKK egy rugalmas, rövid távú konstrukciót alkotni. A javaslatról a kormány fog döntetni.További terv az egyszerűsítés, amelynek keretében az ÁKK megpróbálná a sokféle megtakarítási terméket összevonni, vagy legalábbis egy olyat alkotni, amely több termék tulajdonságait egyesíti.Barcza az államadósság-kelezlés egyéb területeiről is beszélt. Ezek szerint a felminősítések és a kedvező piaci környezet ellenére tovább zajlik a devizaadósság csökkentése, nem devizaadósság-kibocsátáson, hanem visszavásárláson gondolkoznak. Éppen ezért a közelmúltban visszavásároltak a 2020-ban lejáró dollárkötvényekből egy csomagot. (Erre most kényelmesen lehet devizája az államnak, hiszen 2018 utolsó hónapjaiban meglódultak Brüsszel felől az euróban folyósított EU-támogatások.)A lakossági állampapír-értékesítés kapcsán Barcza beszélt a bankok szerepéről. Korrekt, de nem túlzó jutalékszint kell, amely fedezi a forgalmazás költségeit. Azon el kell gondolkodni, hogy érdemes-e az eddigi folyósítás alapú jutalékrendszerről állomány típusúra áttérni.A januári gyenge lakossági állampapír-értékesítés kapcsán az ÁKK vezetője elismerte, hogy a rövid lejáratokon elmaradtak az időarányos tervektől. Ugyanakkor az elmaradás egy része technikai: egy éve megváltoztatták a vásárlói kört - az intézményeket végképp eltiltották a lakossági papírok vásárlásától, az önkormányzatoknak pedig külön kötvényt vezettünk be a Magyar Államkincstárnál. Emiatt a most lejáró korábbi rövid papírjaikat nem tudták megújítani.