Történelmi lépésre készül a kormány - Egyetlen döntésen múlik

Az elmúlt években a magyar devizaadósság hangsúlyosan épül le, Magyarország 2015 óta nettó értelemben nem, csak devizakötvény-visszavásárlással egybekötve bocsátott ki eurókötvényeket a piacon. A devizalejáratokat teljes mértékben forintban törlesztettük

Az elmúlt években Magyarország sérülékenységének csökkenésében fontos szerepet játszott, hogy érdemben csökkent az adósság devizaaránya. Ezt támogatták az MNB programjai (amelynek keretében a kereskedelmi bankok állampapírokat vásároltak), valamint az is, hogy a lakosság is az állampapírok felé fordult.



Az elmúlt évek alacsony kamatkörnyezete és a különböző programok támogatták, hogy Magyarországnak ne kelljen külföldi devizában állampapírt kibocsátania, azonban nagy kérdés, hogy a következő időszakban várható emelkedő kamatkörnyezet mellett az ÁKK miként tudja majd finanszírozni az adósságot csak a forintpiacon, amikor a lakosság és a hazai bankok is rengeteg állampapírral rendelkeznek.



Összességében a devizaadósság további csökkentése tovább mérsékelheti Magyarország sérülékenységét, amit a hitelminősítők is pozitívan értékelhetnek, és ez támogathatja az ország felminősítését, azonban a devizakibocsátástól kategorikusan nem szabad elzárkózni, hiszen lehetnek olyan piaci körülmények, amikor sokkal racionálisabb külföldi devizában hitelt felvenni - esetleg a forintpiac túlterhelése helyett.