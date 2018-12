Amatőr hibát vétett Trump pénzügyminisztere

A miniszter által közzétett dokumentumban az áll, hogy Mnuchin a hat legnagyobb kereskedelmi bank vezetőjével is beszélt és mindannyian megnyugtatták, hogy rendelkezésre áll a megfelelő likviditás. A közleménynek ez a része azért is kifejezetten érdekes, mert eddig senki nem is feltételezte az ellenkezőjét.

"Gazdaságunk egyedüli problémája a Fed" - írta Twitter-oldalán hétfőn az elnök a jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékrendszerről, a Federal Reserve-ről, azaz a Fedről.Trump ezzel a Fed múlt heti kamatemelésére utalt, amiért a napokban többször is bírálta az intézmény elnökét."Nem érzik (a Fed vezetői) a piacot, nem értik a szükséges kereskedelmi háborúkat" - tette hozzá.Hétfőn a New York-i tőzsde irányadó mutatói ismét gyengültek, részben a gazdaság várható lassulása miatti aggodalmak, részben pedig Trumpnak a jegybank elleni támadásai miatt. Az utóbbi napok sajtóértesülései szerint Trump a jegybank elnökének, Jerome Powellnek a menesztését fontolgatja. Ezt ugyan Steve Mnuchin pénzügyminiszter cáfolta, ám bejelentése nem nyugtatta meg a tőzsdét.Trump az idén többször bírálta kamatemeléseiért a központi bankot, illetve személy szerint Powellt. Augusztusban például egy interjúban határozott elégedetlenségét hangoztatta a jegybankelnökkel, akit nem mellesleg ő jelölt a tisztségére.Hétfőn Mnuchin telefonon beszélt a Fed vezetőit és a pénzpiaci szabályozásért felelős szervek irányítóit tagjai között tudó Pénzpiaci Munkacsoport nevű szervezettel arról, hogyan egyeztessék össze erőfeszítéseiket a normális pénzpiaci működés biztosítása érdekében. A munkacsoportot 1988-ban hozták létre, az 1987 októberében bekövetkezett tőzsdei összeomlás után, és aktív szerepet vállalt a 2008-as válság idején is.A csoport deklarált célja a tőzsde zuhanásának megakadályozása. Ritkaságszámba megy, hogy egy amerikai pénzügyminiszter nyilvánosságra hozza, hogy egyeztetett a munkacsoporttal. Mnuchin célja ezzel a pénzügyi piac megnyugtatása volt, de a terve visszafelé sült el. A New York-i értéktőzsde főbb irányadó mutatói nem jelentéktelen veszteséggel zártak hétfő este.Piaci elemzők szerint két lehetséges értelmezése lehet ennek. Egyrészt hogy a miniszter felelőtlen volt és hibázott, másrészt hogy valamit már tud, amit a piacok még nem. Ez utóbbi esetben kérdés, hogy miért így tájékoztat.Paul Krugman neves közgazdász szerint Mnuchin vagy pánikot akart kelteni vagy egy hozzá nem értő ember. Az sem zárható ki, hogy sem a pénzügyminiszter sem pedig más kormánytagok nincsenek azzal tisztában, hogy a mostani gazdasági kihívások sokkal kevésbé köthetőek a bankrendszerhez, sokkal inkább a kereskedelemmel függnek össze és azzal, hogy nem maradt mozgástér a monetáris politikában - írta a közgazdász.Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi csoportjának és Chuck Schumer, a szenátusi frakciónak a vezetője közös közleményben ítélte el Trumpot."Karácsony előestéje van és Trump elnök káoszba taszítja az országot" - írta a két vezető politikus. Majd leszögezték: "a tőzsde zuhan, miközben az elnök személyes háborút vív a Fed ellen, miután lemondatta a védelmi minisztert".Címlapkép forrása: AFP