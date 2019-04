Amerika is színt vall az ünnepek után

Tegnap a legtöbb nyugat-európai országban és Amerikában is a húsvétot ünnepelték, emiatt gazdasági adatok sem jelentek meg, illetve a legtöbb tőzsde is zárva volt. Így mostreggel egy négynapos munkahét indul, de az izgalomtól nem fogjuk lerágni a körmünket. Itthon a szokásos rövid aukción kívül semmilyen piacbefolyásoló eseményt nem várunk, miközben Amerikában a feldolgozóipari aktivitás előzetes adata érkezik.

A Pénzügyminisztériumdélelőtt közli a márciusi államháztartási egyenleg részletes adatait, melyekből a költségvetési hiány mellett az is kiderül, hogyan alakulhatott a lakossági állampapírok értékesítése. Emellett a német IFO gazdasági hangulatindex adata érkezik a nap első felében.hajnalban dönt a Bank of Japan az aktuális kamatkondíciókról, a szakemberek szerint szinte biztosan nem változik majd az ultra laza monetáris politika. Itthon kötvényaukciót tart az ÁKK, majd kora délután az amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának friss adatai érkeznek.A KSH egyetlen említésre méltó adatareggel jön, a statisztikai hivatal a februári születési és halálozási számokkal áll elő. Délután pedig jön a hét legfontosabb adata, magyar idő szerint fél háromkor az amerikai GDP-növekedés első negyedéves előzetes adata jelenik meg, amivel egyidőben a fogyasztási jellegű kiadások statisztikáját is közlik.