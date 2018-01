Amerika szép csendben atomháborút készíthet elő

Kívülről úgy tűnhet, hogy az észak-koreai konfliktusban a béke felé mozdultak el a felek a diplomáciai úton, de közben az Egyesült Államok komoly tűzerővel rendelkező, gyors reagálású haderőt helyezett át a régióba. Bár az USA azt állítja, csak a szokásos rendszeres hadgyakorlatokról van szó, a Business Insider cikke arra utal, hogy valójában a felek továbbra is készülnek egy esetleges konfliktusra.A New York Times korábban arról számolt be, hogy 48 Apache és Chinook típusú helikopterrel gyakorlatozott az amerikai hadsereg, mely során azt gyakorolták, milyen lenne erős távolsági ágyútűz közepette gyalogosokat hadszíntérre küldeni. Emellett katonai mobilizációs központokban gyakorolták, egy esetleges háború esetén hogyan tudnának minél gyorsabban katonákat hadrendbe állítani, és óceánon túlra küldeni.Közben a guami amerikai katonai bázisra szállítottak nukleáris bomba ledobására is képes harci repülőket - méghozzá a történelem során csupán másodszor. Emellett az amerikai Ronald Reagan repülőgép-hordozó is Japánban horgonyoz - jelenleg karbantartás alatt áll -, ezért a Carl Vinson repülőgép-hordozó is visszakerült a térségbe. Trump biztonsági tanácsadója, H.R. McMaster egyes értesülések szerint titkos megbeszéléseket tartott Japánnal és Dél-Koreával az észak-koreai helyzetről.Szintén lapértesülések szerint Észak-Korea egy műhold fellövését tervezi, illetve épp az olimpiai nyitóesemény előtt katonai felvonulást szervez. Ahogy a cikk fogalmaz, Donald Trump eddigi váratlan külpolitikai akciói - mint a 2017 áprilisában végrehajtott szíriai katonai beavatkozás - más nagyhatalmak részéről tényleges válaszlépés nélkül maradtak, ezért elképzelhető, hogy a Fehér Ház felbátorodik, és lépésre szánja el magát -véli a Business Insider cikkének szerzője.