Amerikai álom? Az ázsiaiaknak vált valóra leginkább

A felmérés szerint az ázsiaiaké a leggyorsabban növekvő etnikai csoport az USA-ban, beleértve ebbe az ázsiai állampolgárokat és az újonnan érkezőket is. A tanulmány szerint hiába keresnek sokat az ázsiaiak átlagban, jövedelmi oldalról a legmegosztottabb csoportnak is számítanak a tengerentúlon.A legmagasabb és legalacsonyabb jövedelmi keresetek közötti különbség az ázsiaiaknál közel megduplázódott 1970 és 2016 között. Ez a tanulmány szerzője szerint a vietnámi háború utáni nagyobb bevándorlásnak köszönhető, az újonnan jötteknek ugyanis alacsonyabb képzettségük volt a már az országban élőknél. A migrációs politikában lezajló változások hatására aztán ismét a magasabb képzettségű bevándorlók iránt nőtt meg a kereslet.Az adatok szerint 2016-ban az USA-ban élő ázsiai felnőttek 78%-a külföldön született, míg 1970-ben ugyanez az arány 45%-ot tett ki. Növekszik a jövedelmi egyenlőtlenség is. 1970-ben a legmagasabb 10%-os jövedelmi kategóriában lévők 6,9-szer többet kerestek, mint az alsó 10%-ban lévők. Ez a különbség 2016-ra már 8,7-szeresére nőtt.