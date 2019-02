Amerikai üzletembert tartóztattak le Moszkvában

Az orosz gazdasági élet több vezetője és több külföldi beruházó aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az ügy esetleg negatívan befolyásolhatja a befektetői légkört Oroszországban. Több befolyásos személy kifejezte meggyőződését, hogy Calvey áratlan.

Az üzletembert ötödmagával pénteken vették őrizetbe az orosz fővárosban. Szombaton a bíróság elrendelte az április 13-ig való előzetes őrizetbe vételét és a házi őrizetbe helyezését elutasította.A nyomozás bírósághoz beterjesztett anyagai szerint a Baring Vostok 2017 februárjában a banknak eladta a Pervoje Kollektorszkoje Bjuro (PKP) elnevezésű cég papírjait annak ellenére, hogy tudomása volt annak 2,5 milliárd rubeles tartozásáról. A Baring Vostoknak mindkét cégben részesedése volt.A Baring Vostok 1994 óta több mint 2,4 milliárd dollárt fektetett be mintegy 70 pénzügyi, olaj- és gázipari, valamint telekommunikációs médiavállalkozásba Oroszország és a Független Államok Közössége (FÁK) többi tagállama területén. A cég beruházási projektjei közé tartoznak egyebek között az olyan emblematikus orosz cégek, mint SzTSz Media, a Yadex, az Avito és az Ozon.A moszkvai amerikai nagykövetség bejelentette, hogy az orosz hatóságok többszöri kérés ellenére is megtagadták a Calveyhoz való konzuli hozzáférés lehetőségét. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közölte, hogy nem ismeri Calveyt, de általa nagyra becsült személyek is jótállnak érte, s kifejezte reményét, hogy a bíróság minden szempontot mérlegelni fog. Makszim Oreskin gazdaságfejlesztési miniszter azt kívánta, hogy az ügyet maximálisan korrekt módon vizsgálják ki és hogy abban méltányos döntés szülessen.Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kívánta kommentálni a folyamatban lévő eljárást, de hangot adott meggyőződésének, hogy a vizsgálat megállapítja az igazságot. Mint mondta, a bíróságon kívül senki sem minősítheti bűnösnek Michael Calveyt.

Michael Calvey a február 15-i bírósági meghallgatásán. Kép és címlapkép forrása: VASILY MAXIMOV / AFP