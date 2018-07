Ami alapján vétózhat a Költségvetési Tanács és ami alapján nem

A Költségvetési Tanács feladatai

A Tanács elemzései során független előrejelzésekre támaszkodik

A magyar jogszabályok a költségvetés tervezése és elfogadása során az államadósságra és a költségvetési hiányra vonatkozóan is tartalmaznak előírásokat. Ezek közül a Költségvetési Tanácsnak elsődlegesen az Alaptörvényben szereplő adósságszabály teljesülését kell felügyelnie és biztosítania, valamint a költségvetés tervezetének megalapozottságát és végrehajthatóságát megítélnie. A törvény adta lehetőségekkel összhangban kialakult gyakorlat szerint a Tanács határozataiban és véleményeiben a költségvetési szabályok szélesebb körét is vizsgálja, és jelzi az annak való megfelelést.Az Alaptörvény szerint a GDP-arányos államadósságrátának minden évben csökkennie kell, amíg el nem éri az 50 százalékot (ez alól csak különleges körülmények adnak mentességet). Ennek várható teljesülését a Költségvetési Tanács a költségvetési törvényjavaslat végleges formája alapján vizsgálja, tehát miután az tartalmazza az Országgyűlés által elfogadott valamennyi módosító indítványt. Amennyiben a zárószavazás előtt a Tanács veszélyben látja az adósságráta csökkenésének teljesülését, akkor azt részletesen indokolja, és ennek alapján a Kormánynak módosítania kell a költségvetést olyan módon, hogy az adósságráta csökkenése biztosítva legyen. A Tanács számára ez gyakorlatilag vétójogot jelent a költségvetés elfogadási folyamatában, ami nemzetközi összehasonlításban is igen erős jogosítvány.Ennek során még a törvényjavaslat parlamenti benyújtása előtt vizsgálja annak hitelességét és végrehajthatóságát. Ha jelzi a tervezettel való egyet nem értését, akkor a Kormánynak a tervezetet újra meg kell tárgyalnia és csak ezt követően nyújthatja be az Országgyűlésnek. Ez széleskörű véleményezési lehetőséget jelent a makrogazdasági pálya, a hiány, az adósság, a bevételi és a kiadási előirányzatokat illetően. Emellett a törvény lehetőséget biztosít a Tanács számára véleménynyilvánításra a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésben, illetve ezt elő is írja évente legalább egyszer a féléves költségvetési adatok alapján.A Költségvetési Tanács a makrogazdasági pálya elemzése során figyelembe veszi a háttérintézmények (Állami Számvevőszék és Magyar Nemzeti Bank) által megfogalmazott kilátásokat, valamint a nemzetközi szervezetek prognózisait és a Tanács által rendelt további elemzéseket hazai kutató és elemző intézetektől. A széleskörű bázis növeli a döntések megalapozottságát. A Tanácsnak a makrogazdasági prognózisok alapján kialakított képe különbözhet a költségvetési törvényjavaslatban szereplő prognózistól. Ez történt a 2019. évi költségvetési törvényjavaslatot illetően is. A Tanács a június 7-i véleményében kifejtette, hogy a törvénytervezet a konszenzust meghaladó gazdasági növekedéssel számol, ami hatással lehet az adóbevételek teljesülésére. Amennyiben a keresetek és a fogyasztás növekedése elmarad a költségvetésben várt értéktől, az csökkentené az adóalapokat és megnehezítené a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét.Ehhez kapcsolódik a Tanács vétójoga. Minden más szabály teljesülését elemezheti, de ez nem törvényileg előírt kötelezettsége és nem is tartozik hozzá jogkövetkezmény. Mindazonáltal a Tanács eddigi gyakorlatában minél inkább a teljeskörűségre törekedett, és a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálható valamennyi szabályra kitért a véleményeiben.A Tanács ennek a költségvetési szabálynak a teljesülését is elemzi minden alkalommal, de vétójoga nincsen vele kapcsolatban. Az adósságképlet kimondja, hogy ha az infláció és a gazdasági növekedés közül az egyik nem haladja meg a 3 százalékot, akkor az adósságrátát 0,1 százalékponttal kell csökkenteni. Abban az esetben, ha mindkét mutató meghaladja a 3 százalékot, akkor a nominális adósság növekedési üteme nem haladhatja meg az infláció és a reálnövekedés felének a különbségét. Az elmúlt időszakban félreértések jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy a fentiek során pontosan milyen előrejelzést kell figyelembe venni.A benyújtott költségvetésben 2019-re nézve 4,1 százalékos növekedés és 2,7 százalékos infláció szerepel. Mivel az inflációs várakozás nem haladja meg a 3 százalékot, így az adósságképlet 0,1 százalékpontos adósságráta csökkenést ír elő.

Forrás: Inflációs jelentés, 2018. június. MNB

A 2019. évi költségvetési törvény

A Költségvetési Tanács június 7-én tárgyalta és véleményében elemezte a 2019. évi költségvetési törvény tervezetét. Ebben a GDP 1,8 százalékára kitűzött hiányt elérhetőnek vélte, és az adósságráta várható csökkenését kielégítőnek találta. A KT megállapította, hogy a költségvetés tervezete szerint a strukturális egyenleg eltér a középtávú célértéktől, bár közelít ahhoz. A KT kockázatokat azonosított egyes bevételi előirányzatok teljesíthetőségénél, de ezt csökkenti az, hogy amennyiben a reálbérek emelkedése nem éri el a becsült mértéket, akkor az érvényben lévő bérmegállapodás szerint későbbre tolódhat a szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-re tervezett 2 százalékpontos csökkenése. A tartalékok és egyes kiadások (például az uniós támogatások felhasználása) költségvetési szempontból óvatos tervezése szintén ellensúlyozhatja a bevétel oldali kockázatokat. A Tanács következő feladata a törvényjavaslat tárgyalása során a fentieknek megfelelően annak vizsgálata lesz, hogy a törvényjavaslat - a módosító indítványok elfogadása után - teljesíti-e az Alaptörvényben foglalt adósságcsökkentési előírást. Csak akkor kerülhet sor a törvényjavaslatról szóló zárószavazásra, amennyiben a KT megadja ehhez a hozzájárulását.Az MNB prognózisa szerint elérhető a jövő évi 1,8 százalékos hiánycél és 2020-ban tovább csökkenhet a deficit, amit a kedvező makrogazdasági folyamatok következtében bővülő adóbevételek támogatnak. A kamatkiadások tovább csökkennek, bár a mérséklődés üteme lassul, mert az adósság döntő része az elmúlt években már átárazódott az alacsony hozamkörnyezetben. Az elsődleges egyenleg végig pozitív és emelkedik, azaz a kedvező konjunktúrában a költségvetés tartalékot képez, ami a jövőbeni kockázatok mérséklését segíti.

Forrás: Inflációs jelentés, 2018. június. MNB

A szerző a Magyar Nemzeti Bank munkatársa