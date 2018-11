Annyi hülyeséget olvastunk a magyar bérekről, hogy eldobtuk az agyunkat

A román minimálbéresek közel 145 ezer forintot keresnek, a magyarok meg csak 138 ezret!

Miután a román árak alacsonyabban a magyarnál, így még nagyobb a lemaradásunk, ők már 10%-kal többet tudnak vásárolni a pénzükből!

Romániában a 9,5%-os emeléssel 2019-ben nő 2080 lejre a minimálbér, jelenleg 1900 lej. Voltak olyan tervek, hogy azonnal életbe lép az emelés, de lehet, hogy erre még várni kell. A lényeg azonban az, hogy a közel 10%-os emelés a 2019-es évre vonatkozó bértárgyalások részeként valósul meg. Magyarországon azonban még nem dőlt el, hogy mekkora lesz a minimálbér emelése jövőre, ezért csak 2018-as adatunk van. De finoman szólva sem túl szerencsés a 2018-as 138 ezer forintos magyar minimálbért összehasonlítani a 2019-es 145 ezer forintos románnal (jó-jó, tudjuk, lehet, hogy már idén decemberben emelnek). Ami tény, hogy a mostani bruttó román minimálbér 132 ezer forintnak felel meg, ami elmarad a 138 ezres magyartól.

Az árak Romániában kissé alacsonyabbak a magyarnál, így mindenképpen érdemes ezzel korrigálni az adatokat. A baj csak az, hogy a legfrissebb uniós árszínvonal-adatok 2017-esek (nem is lehetnének frissebbek), miközben az árak Romániában szépen zárkóznak felfelé, így mindenképpen érdemes megvárni a 2018-as hivatalos árszínvonal-adatokat. (A cikk végén azért feltételeztünk egy pályát.)

A legfontosabb: bruttó vs. nettó

Vagyis hiába nőtt 30%-kal a bruttó minimálbér Romániában, az emberek ebből sokkal kevesebbet vesznek észre, hiszen az adóváltozásoknak köszönhetően ennek töredékét, 10%-át látják a dolgozók a pénztárcájukban, miközben az infláció is felpörgött idén.

A "román minimálbér megelőzte a magyart" sztori úgy került elő ismét, hogy Romániában már megegyeztek a 2019-es minimálbérről. Izmos, 9,5%-os emelést hajtanak végre, ezzel bruttó 2080 lejre (145 ezer forint) emelkedik a minimálbér összege a szomszédban az eddigi 1900 lejről (132 ezer forint). Az emelés mértéke azonban nem számít kirívónak, a régióban mindenütt gyorsan nőnek a bérek, miután a munkaerőhiány egyre inkább jellemző.Ezzel a lendülettel adódik is a két teljesen téves következtetés:Mielőtt azonban nagyon belehinnénk ebbe a sztoriba, érdemes megállni egy pillanatra:Van azonban a fenti két problémánál egy sokkal nagyobb, ami alapjaiban változtatja meg a képet arról, hogy mennyi pénzt is visznek haza az emberek.Két ország bruttó bérét nem szerencsés összehasonítani, ha azt akarjuk bemutatni, hogy mennyi pénzük marad a dolgozóknak. A bruttó bér sem a munkaadó, sem a munkavállaló szempontjából nem fontos. A munkaadó a bérköltséget nézi, mert arra kíváncsi, hogy mennyibe kerül egy alkalmazott teljes foglalkoztatása. A munkavállaló pedig a nettó bért, mert ebből tud megélni.Természetesen fontos kérdés, hogy milyen járulékokat kell fizetni az adott országban a munkavállalóknak (és az mire jogosítja), de őt a nettó érdekli, ezt tudja összehasonlítani a többi országéval; és bármennyire akarja, a bruttót nem tudja elkölteni a boltban.És itt jön a csavar.A korábbi bruttó 1450 lejről brutális mértékben, 30%-kal, 1900 jelre emelték a bruttó minimálbért azért, mert így lehetett kivédeni a reálbér-csökkenést. Romániában az adószabályok változása előtt kevesebb mint 400 lejt vontak le a bruttó bérből, azt követően viszont már közel 740 lejt, ami több mint 50 ezer forint. A nettó emelés így végül 10%-os volt. Ez azonban még így is kétségtelenül gyorsabb, mint a 2018-as 8%-os magyar minimálbér-emelés. Az infláció azonban még bonyolítja a helyzetet.A 2018-as régiós, év eleji minimálbéremelést követő adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Az, hogy a dolgozók szempontjából sokkal inkább a nettó bér (és annak növekedése) a fontos, mintsem a bruttó, nem csak román, hanem magyar példát is találhatunk a közelmúltból. 2012-ben 78 ezer forintról 93 ezerre nőtt a bruttó minimálbér, ami 20%-os növekedés, ám eközben a nettó 61 ezer forint maradt. A bruttó 20%-os emelésére azért volt szükség, mert megszüntették az adójóváírást és a szuperbruttót, és csak így lehetett elkerülni, hogy csökkenjen a minimálbér.

A lényeg, hogy forintban számolva a magyar minimálbér 91 770 forint, miközben a román 81 ezer.

Jöjjön még az a bizonyos vásárlóerő-paritás

A járulékokat és adókat levonva tehát, euróban számolva a román nettó minimálbér 2018-ban megközelíti a 250 eurót, miközben a magyar még a jelenlegi árfolyamon számolva is több mint 30 euróval magasabb ennél. (Az már csak hab a tortán, hogy inkább éves átlagárfolyammal érdemes számolni, kiszűrve az ingadozásokat, de a probléma felett most inkább elsiklunk.)Ha a románt 10%-kal megnöveljük - megelőlegezve a 2019-es emelést -, miközben a magyart változatlanul hagyjuk - még nincs meg a megállapodás az emelésről -, akkor valóban megközelítené egymást a két érték. Ilyent azonban nem követünk el. És másnak sem ajánljuk. Már csak azért sem, mert várhatóan a magyar 2019-es minimálbér-emelés is hasonló mértékű lesz végül.Ha valaki már összehasonlította a két ország bérét egymással, akkor utána könnyen adódik, hogy vásárlóerő-paritásra átszámolja az adatokat. Ha azonban valaki a bruttót hasonlította össze és ebből számolja ki a vásárlóerővel korrigált adatot, akkor azt a "furcsa" dolgot feltételezi, hogy ezt bizony el is tudják költeni az emberek. De nem tudják.A friss hírek mégis arról szólnak, hogy a Romániában dolgozók már többet tudnak vásárolni a magyaroknál. Nem is kicsivel, mintegy 10%-kal!Mutatunk is egy buta ábrát erről:

Gondoljuk picit tovább

Várakozásunk szerint a román nettó minimálbér vásárlóereje jövőre sem előzi meg a magyart, ha a hazai döntéshozók a románhoz hasonló mértékű emelés mellett döntenek. Ha csak 3-4%-os emelés valósulna meg, akkor rázós lenne a helyzet, sokkal reálisabb azonban azt várni, hogy ennek legalább duplája lesz az emelés.

Mi a konklúzió?

Ahhoz, hogy megalapozott állítást tehessünk, egyrészt a nettó béreket alapul véve kell kiszámolni a vásárlóerő-paritást, másrészt ismerni kellene a 2018-as árszínvonal-adatokat. Miután azonban ez az év még tart, utóbbi elég nehéz, megnyugtatásul azonban azt tudjuk mondani, mielőtt tömegek indulnának meg Romániába dolgozni, hogyNem azt mondjuk, hogy a magyar minimálbér sokkal magasabb lenne (akár nettóban, forintban, illetve euróban, vagy vásárlóerő-paritáson), de egy kis hazai előny látszik. Miután azonban korábban a román minimálbér adóterhelése sokkal alacsonyabb volt, a bruttó bérek közötti különbséget a tavalyi 30%-os emelés szűkítette össze.A szomszédos országban már 5% feletti az infláció, így a minimálbér-emelés nagyjából felét idén el is viszi az árak emelkedése, miközben Magyarországon egyelőre ennél visszafogottabb az áremelkedési ütem. Viszont ott közel 10%-os, nálunk 8%-os nettó emelés volt idén. Előretekintve a román inflációs ráta 1-2%-ponttal a következő hónapokban is a magyar felett lehet, így aAhogy már tavasszal leírtuk , a magyar bérek magasabbak a románnál, az idei inflációs folyamatok pedig abba az irányba mutatnak, hogy az előny megmaradt, hiszen a román emelés jó részét "megeszi" az áremelkedés.Mindezt figyelembe véve tehát a 2018-as esztendőben sem a román bruttó, sem a nettó minimálbér nem előzte meg a magyart. A "vásárlóerőparitásos bruttó" valóban magasabb, ennek a mutatónak azonban - mint láttuk - semmi értelme. A 2019-es magyar minimálbér-emelés várhatóan hasonló mértékű lesz, mint amekkorában Romániában már megegyeztek, így alapvetően az sem várható, hogy jövőre többet keresnének majd a szomszédban a legkisebb bérűek.Kétségtelen, hogy az elmúlt években a régióban valóban Romániában nőtt a leggyorsabban a minimálbér. Ezt részben a gazdaságuk jó teljesítménye is alátámasztja, de ne felejtsük el, hogy a minimálbér megállapítása elsősorban szabályozói kérdés. 2014-ben Romániában a dolgozók 15%-a keresett kevesebbet, mint a minimálbér 105%-a - és trendszerű volt a növekedés -, miközben a régiós országokban ez az arány 5-10% között volt. A román helyzetet jól mutatja, hogy az erőltetett emelés hatására egyre többen vannak, akik alig keresnek többet a minimálbérnél, a többi bérkategóriában ugyanis lassabb emelést hajtanak végre a vállalatok.A minimálbér egyébként nem mutatja meg egy ország gazdaságának állapotát, és azt sem, hogy nagyjából mennyit lehet keresni az országban, csak azt, hogy a legkisebb keresetűek, legkevésbé képzettek, illetve hátrányos helyzetű régiókban élők mennyi fizetésre számíthatnak.