Annyi pénzt költhet el a következő hetekben a kormány, mint még soha

az első három negyedévre kumuláltan 181 milliárd forintos többletet mutat az államháztartás egyenlege.

Friss adatokat ismerhettünk meg pénteken az államháztartás idei helyzetéről, és ezek alapján félelmetes helyzet állt elő.Az MNB előzetes pénzügyi számláinak adatai szerint ugyanis az államháztartás többletes. Pontosabban fogalmazva a nettó finanszírozási képessége a harmadik negyedévben a GDP 0,7%-át tette ki, ami 63 milliárd forintnak felel meg. Ha felidézzük az első és második negyedéves finanszírozási helyzetét az államháztartásnak (a végleges pénzügyi számlák adataiból), akkorA KSH által még szeptember végén közölt kormányzati szektor adatok is azt mutatták, hogy nagyon jó helyzetben van a költségvetés, igaz akkor még csak a második negyedév adatai álltak rendelkezésre.

Az MNB adatai jól közelítik az uniós módszertan szerint számolt költségvetési egyenleget, ezért ezt az első három negyedévi kumulált egyenlegadatot összevethetjük az egész évre várt kormányzati eredményszemléletű egyenlegcéllal. Az októberi EDP-jelentés szerint a kormány ebben a tekintetben -904 milliárd forintos egyenleggel kalkulál az idei teljes évre.Mindebből (leegyszerűsített számításaink szerint) az következik, hogy, mert még ilyen brutális utolsó negyedéves hiány mellett is teljesül a kormány idei évre kitűzött 2,4%-os hiánycélja.Tavaly, amikor a kormány az év végén megnyomta a pénzszóró gombot, az utolsó negyedévben 865 milliárd forintos hiányt sikerült produkálni. A költségvetés idei rendkívül kedvező helyzete viszont most még ennél is nagyobb kiköltekezésre ad lehetőséget.Ahogyan arra ugyanis többször is rámutattunk: az uniós programok állami költségvetésből történő előfinanszírozása következtében (uniós pénzek elmaradása miatt) a pénzforgalmi hiányszám ritkán látott magasságokba emelkedett, és ezt az államnak meg is kell finanszíroznia, ami tehát befolyásolja az idei államadósságszámot is. A gyakorlatban tehát az államadósság korlátozza idén a kormányt.Ezt az ellentmondást (eredményszemléletben óriási a mozgástere, míg pénzforgalmi szemléletben korlátozva van) úgy tudja menedzselni a kormány, hogy az eredményszemléletű hiánycélba olyan kötelezettségvállalásokkal hízik bele, amelyek az idén már nem járnak kifizetésekkel, csak majd jövőre. Vagyis már most megkötik a későbbi teljesítésre vonatkozó szerződéseket, de nem fizeti ki az így megítélt pénzeket. Ezzel az eredményszemléletű kiadások emelkedhetnek, de a pénzforgalmi számokat nem érinti a lépés.Más kérdés, hogy a kormány a következő hetekben tud-e találni olyan projekteket, kedvezményezetteket, akiket ilyen hatalmas összeggel "jutalmaz". (Egyelőre nem látszik a nagy mozgolódás az államháztartásban.)Ha nem sikerül, akkor azzal a kényszerhelyzettel találja magát szembe, hogy(És ennek ellenére - ha az utolsó hónapokban is brüsszeli utalások nélkül kell a finanszírozni az uniós projekteket - az államadósság-mutató mégsem lesz annyira szép, mint amit a példás pénzforgalmi egyenleg sugall majd.)A kormány pénzforgalmi szemléletben várható költségvetési mozgásteréről külön elemzésben írunk, előző cikkünk folytatásával hétfőn jelentkezünk.