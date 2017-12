Apadóban Trump szenátusi többsége

A volt ügyész, Doug Jones negyedszázada az első demokrata párti szenátor, akit megválasztottak a konzervatív Alabamában, tovább apasztva a republikánusok amúgy is hajszál vékony fölényét a szenátusban, ahol most 51-49-re módosultak az erőviszonyok.A szavazatok 90 százalékának feldolgozottsága mellett Jones több ezer vokssal vezetett republikánus párti riválisa előtt.Moore viszont nem ismerte el vereségét, támogatói előtt mondott rövid felszólalásában hangsúlyozta: még nincs vége. A kampányát vezető Bill Armistead szerint ez azért van, mert szoros eredmény várható, és az alabamai törvények szerint bizonyos feltételek esetén (fél százalékpont alatti eltérésnél) a voksokat újraszámolják. Ugyanakkor legfrissebb értesülések szerint Jones 1,5 százalékkal vezet.Trump időközben Twitter-üzenetben gratulált a győztesnek. Ugyanakkor mikroblog-bejegyzésében nem rejtette véka alá: a republikánusok nagyon rövid időn belül ismét versenybe fognak szállni ezért a szenátusi helyért.A déli Alabamában azért tartottak pótválasztást, mert a korábbi szenátor, Jeff Sessions igazságügyi miniszterként kormánytag lett.A republikánus pártot is megosztó kampányban kiemelt téma volt, hogy az ultrakonzervatív republikánus Roy Moore-t több nő is vádolta olyan "helytelen szexuális magatartással", amely a csóktól a szexuális bántalmazásig és tapogatásig terjedt.