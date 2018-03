Áprilisban jön a téli rezsicsökkentés a távhővel fűtőknek

Kósa Lajos kifejtette, a kérdésben napközben tartottak egyeztetést a szolgáltatók szövetségével, valamint az energiahivatal, továbbá a nemzeti fejlesztési és a nemzetgazdasági tárca képviselőivel.A kormány a február végi, március eleji rendkívüli hideg miatt döntött úgy, hogy 12 ezer forintos támogatást ad a családoknak - mondta a miniszter.Mint a Portfolio bemutatta : bár február végén, március elején egy rövid időszakra rendkívüli, az átlagnál jóval alacsonyabb átlaghőmérsékletű időjárás köszöntött be Magyarországon, ezzel együtt ez a tél összességében enyhébb volt a szokásosnál, az évszak középhőmérséklete országos átlagban több mint 1,5 Celsius-fokkal magasabb mint a sokéves átlag - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzéséből. Az évszak középhőmérséklete 1,63 fok volt, ami mintegy 1,7 fokkal haladja meg az 1981-2010-es sokéves átlagot. A 2017/18-as tél összességében a 18. legenyhébb az 1901-től vezetett mérésekben.Kósa Lajos kiemelte: a legtöbben, 3,4 millió fogyasztó a gázszámláján keresztül kapja meg ezt a segítséget, míg 650 ezer háztartásnál a távhő rezsijében érvényesítik a támogatást.Ennek mikéntjéről azt mondta, a távhőszolgáltatók az áprilisi számlákban írják jóvá a 12 ezer forintot. Ahol a fizetés fogyasztóhelyenként történik, ott a családok közvetlenül kapják meg a támogatást, ahol pedig a társasház rendezi a távhőszámlát, ott a társasház kapja meg a segítséget, és dönti el később, miként érvényesíti azt a tulajdonosok felé.Kósa Lajos közölte, a kormányhatározat előírja majd a távhőszolgáltatóknak, hogy 15 napon belül kötelesek tájékoztatást adni a támogatásról a lakástulajdonosoknak. A szolgáltatók a levélben kitérnek arra is, hogy a bérbe adott ingatlanok esetében a bérleti szerződés alapján kell meghatározni a támogatás címzettjét - tette hozzá.A miniszter aláhúzta, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) rendelkezésre áll a távhővel fűtők téli rezsicsökkentésének 7,8 milliárd forintos fedezete, amelyet április 15-ig átutalnak a szolgáltatóknak.Kósa Lajos tájékoztatott arról is, a Magyar Energiahivatal felügyeli, hogy minden távhővel fűtő fogyasztó megkapja-e a téli rezsicsökkentést.