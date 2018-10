Aranyévek várnak a magyar gazdaságra

Ha mérsékeltebben is, de a külső környezet továbbra is támogatja a magyar gazdaság növekedési, egyensúlyi kilátásait - vélik a Takarékbank elemzői. A második negyedéves adatok alapján a világgazdaság növekedése kissé tovább lassulhatott a tavalyi utolsó negyedévben elért többéves csúcsához képest, annak üteme is tagoltabbá vált az egyes térségekben.Magyarországon az év második felében is hasonló dinamikára számítanak a Takarékbank elemzői, így az idei GDP-növekedési várakozásukat változatlanul, 4,6 százalékon hagyták. Az év második felében a fogyasztás dinamikája az erősödő bázis miatt kissé lassulhat, de így is meghatározó marad a GDP bővüléséhez.

Az éves átlagos infláció az idén 2,8 százalék lehet, s jövőre is csak enyhén, 2,85 százalékra mehet fel. A reálbér-növekedés több mint 8 százalék lehet. A tavaly átlagban 4,2 százalékig süllyedő munkanélküliségi ráta az idén 3,5, jövőre pedig 3,3 százalék közelébe süllyedhet. Az államháztartás GDP-arányos eredményszemléletű hiánya - 4,3 százalékos gazdasági növekedést feltételezve - az idén a 2,4 százalékos terven belül végezhet, míg 2019-ben 1,8 százalék lehet. A GDP-arányos államadósság pedig tovább csökkenhet, ez év végére 70, jövőre pedig 67 százalék alá kerülhet, s az Eximbankkal együtt sem lehet több 72, illetve 70 százaléknál. Az elmúlt hónapokban döntően külső események hatására jelentősen gyengült a forint az euróval szemben 2018 végére visszaerősödhet 320 forint közelébe, azt követően pedig a korábbi időszakot jellemző 306-315-ös sávba - vélik a szakértők.