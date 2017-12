Áttörés jöhet a kulcsfontosságú mai Brexit-ebéden - Ugrik a font

Mindezek után hétfőn röviddel dél után az Európai Parlament Brexit-ügyi csoportjának egyik tagja, Elmar Brok azt mondta a Reuters szerint: már csak néhány szón múlik az alku.

A vasárnap esti és hétfő reggeli hírügynökségi értesülések és elemzések egyrészt még arról szóltak, hogyahhoz, hogy az Európai Bizottság illetékesei kimondhassák: kellő mértékű előrelépés történt a brit kilépés első tárgyalási fordulójában, és így a tárgyalások a második fázisba léphetnek a december 14-15-i EU-csúcs döntésével. A beszámolók azonban azt is érzékeltették: nem lehet biztosra venni a mai alkut, illetve áttörést, mert az északír-ír határ kérdésében és a Brexit után Nagy-Britanniában élő állampolgárok uniós jogainak (az Európai Bíróság joghatósága) terén még mindig vannak ellentétek.A hűtő jellegű kommunikáció érthető, hiszenTheresa May brit kormányfőt például egyrészt az nyomja, hogy 30 konzervatív párti képviselő aláírta azt a kérvényt: ha nem tud most kiharcolni kellő előrelépést May (a tárgyalások a kereskedelmi kapcsolatokról szóló részre áttérjenek), akkor álljon fel a tárgyalóasztaltól és ne legyen megállapodás az EU-val. Másrészt a nagypénteki egyezmény is "nyomja" a brit kormányfőt, illetve az EU-t, amely a fizikai határt nem engedné meg Észak-Írország és Írország között, noha a britek EU-ból, egységes piacból és vámunióból való kilépésével az EU külső határává válna az említett határ. ÍgyEz azért lényeges, mert az EP-nek vétójoga van a brit kilépési feltételekről szóló szavazáson és a közelmúltig úgy tűnt: az EU-s állampolgárok 2019 tavasz utáni nagy-britanniai jogai terén elhasalhat most a megállapodás, hogy a tárgyalások a második fázisba léphessenek. A Brexit-ügyi csoport vezetője, Guy Verhofstadt csak azt mondta a ma délelőtti szakértői egyeztetések alapján, hogy nincs még meg az alku és 50-50%-ot mondott arra, hogy az ma összejöhet az említett ebéden.Brok pozitív jellegű kommunikációja azonban nagyobbat szólt, ezért a font azonnal erősödni kezdett és egyhavi csúcsra ugrott az euróval szemben 0,8770-nél.

Amint az alábbi grafikonon láthatjuk, a 0,8730 körüli szintről már sokszor a gyengülés felé mozdult a font, így ha azon is sikerülne átjutnia (lefelé), akkor akár nagyobb fonterősödés is kibontakozhat.

Ha a mai "végső" brit ajánlat alapján az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker, illetve a Brexit-ügyi főtárgyaló Michael Barnier úgy ítéli meg, hogy kellő mértékű előrehaladást sikerült elérni a kilépési tárgyalások első fázisában, akkorEz egyrészt azt jelentené, hogy a 2019 tavaszi brit kilépés utáni átmeneti fázis keretrendszerét is kitárgyalnák (ami valószínűleg 2020 végéig, a 2014-2020-as pénzügyi ciklus végéig tartana), másrészt az EU és a britek közötti kereskedelmi kapcsolatok tartalmát is.Közben egyébként érdekes folyamat, hogy az emberek fele újabb népszavazást szeretne majd a végső brit kilépési feltételekről, illetve minden eddiginél határozottabban szállt be a Brexit visszafordításának erőfeszítéseibe Tony Blair volt kormányfő. Ő azt mondja: az emberek véleménye igenis változhat, mivel kiderült, hogy a Brexit-kampány hazugságokra épült (attól, hogy kilépnek a britek, még nem lehet majd azonnl heti 350 millió fontot átirányítani a brit egészségügybe az EU-kassza helyett és az Európai Bíróság joghatósága sem fog azonnal megszűnni Nagy-Britanniában, mert a jelek szerint ennek megmaradásához továbbra is ragaszkodik az EU).