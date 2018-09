Hónapokra is leállhat a Toyota angliai gyára, ha kizuhan Nagy-Britannia az EU-ból

Marvin Cooke, a közép-angliai Derbyshire megyében működő, a japán cég európai termelési központjának is számító Toyota-üzem vezetője a BBC közszolgálati rádiónak nyilatkozva szombaton - éppen fél évvel a brit EU-tagság megszűnésének várható időpontja előtt - kijelentette: meggyőződése szerint ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül "zuhan ki" az EU-ból, és emiattCooke szerint egyszerűen megjósolhatatlan, hogy az esetleges "kemény Brexit" okozta fennakadások meddig tartanának:A vezérigazgató elmondta:, és akár egynapi leállás is komoly veszteségeket okozhatna, mivel az üzem napi termelési értéke 12 millió font (4,4 milliárd forint).Az utóbbi hetekben a brit üzleti szektor más szereplői is folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt a megállapodás nélküli Brexit esetén megjelenő vám- és egyéb kereskedelmi akadályok súlyos gazdasági kockázataira.A brit autógyártók- és kereskedők szövetségének (SMMT) minapi beszámolója szerinta tavalyi azonos időszakhoz képest, mindenekelőtt a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt., ha Nagy-Britannia a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről szóló megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból. Az Airbus 25 nagy-britanniai telephelyétől közvetve vagy közvetlenül 100 ezer brit munkahely függ., ha európai exportját a brit EU-tagság megszűnése után vámok terhelnék, és ez a cég fennmaradását sodorná veszélybe.autóipari konglomerátum brit érdekeltségeinek szakértői a londoni alsóház nemrégiben tartott meghallgatásán elmondták:, és a raktárakban mindössze egynapi termeléshez szükséges készlet van. A Honda szakértői szerint ha a kontinensről érkező részegység-behozatalt vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszállítási folyamat ebből eredő minden negyedórányi késedelme 850 ezer font (csaknem 310 millió forint) halmozott éves veszteséget okozna a cégnek a tovagyűrűző fennakadások miatt.