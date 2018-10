Németország és a magyar autógyártás lehet a nagy vesztes - Akcióban Trump rettegett tárgyalója

Régi "lemez" új kiadásban

Az utóbbi másfél évben az évtizedekkel ezelőttihez nagyon hasonló dolgok történtek az amerikai kereskedelempolitikában, de valami egyúttal drasztikusan meg is változott Balás Péter meglátása szerint: Trump elnöksége alatt a multilateralizmus és a szabályalapú kereskedelempolitika látványosan meggyengült.

egyrészt innentől kezdve erre bármelyik ország elkezdhet hivatkozni, ha protekcionista lépést akar végrehajtani egy másik országgal szemben,

másrészt mivel a nemzetközi kereskedelmi vitarendezés legfőbb fórumának, a WTO fellebbviteli testületének, szinte ellehetetlenült a működése, ezért például Amerikát meg sem lehet büntetni a Kínával szembeni "húzása" miatt.

Donald Trump "Amerika az első" koncepciójához, a külföldre vitt termelés és munkahelyek Amerikába visszacsalogatásához, kapóra jön az, amit Robert Lighthizer már régóta képvisel, hiszen a 71 éves kereskedelmi főképviselő már Reagan-elnök alatt is kereskedelmi képviselő-helyettes volt és agresszív fellépése nyomán néhány év alatt mintegy kéttucat bilaterális kereskedelmi megállapodást tudott (újra)kötni az Egyesült Államok. Reagan elnöksége idején Lighthizer szintén kivetett megemelt vámokat az acél- és alumíniumtermékekre, védte a Harley Davidson motorgyártást a japán versenytársaktól és korlátozta a félvezető és autóimportot az Egyesült Államokba.Ennek oka, hogy, amikor a GATT-szerződés különleges helyzetekre lévő 21-es paragrafusához nyúlt (nemzetbiztonsági kockázatok esetén lehet protekcionista lépést tenni) az acél- és alumíniumvámok megemelése kapcsán, noha az amerikai lépések valójában nem nemzetbiztonsági, hanem gazdasági indokúak: a magas amerikai külkereskedelmi deficitből erednek.Balás megfogalmazása szerintRészben emiatt van tehát célkeresztben Kína, az Európai Unió és akár Magyarország is oda kerülhet, hiszen nekünk is kereskedelmi többletünk van az USA-val szemben.A háttere pedig az, hogy az Egyesült Államok már régóta tudatosan gyengíti a Világkereskedelmi Szervezetet (WTO), mivel felismerte, hogy számára kedvezőtlen az 1999-es uruguayi forduló döntés, ami kimondta: már a legnagyobbak sem tudják blokkolni a folyamatokat a nemzetközi vitarendezési eljárásokban. Emiatt az amerikaiak az elmúlt években nem engedtek új tagokat kinevezni a vitarendezés fórumába, a fellebbviteli testületbe, így mostanra az eredetileg 9 fős testület létszáma a lehetséges minimálisra, 3 főre csökkent. Mivel közülük az egyik kínai állampolgár, így amerikai-kínai ügy nem is kerülhet a fellebbviteli testület elé., és egyelőre hiába tett le az asztalra a WTO működését megreformáló javaslatokat például az Európai Unió, az Egyesült Államok nem igazán nyitott a reformra. Az eddigi leghatékonyabb nemzetközi bíróság, amely döntést tudott hozni a legnagyobb tagállamokkal szemben is, már nem működőképes.

Robert Lighthizer és Donald Trump egy sajtótájékoztatón a Fehér Házban, Jim Watson, AFP

Ez Trump stratégiájának valódi háttere

ez az utolsó alkalom az Egyesült Államok számára, hogy Kína növekedését és agresszív terjeszkedését meg tudja állítani, vagy legalább fékezni tudja, ha viszont ezt most nem teszi meg, akkor már késő lesz.

Működik az amerikai stratégia, aggódhat az EU...

Dél-Korea gyorsan megtört és a két ország közötti kereskedelmi egyezményt jócskán átalakítják

A NAFTA-t is átnevezik január elsejétől, aminek hátterében Mexikó saját maga számára rendkívül kedvezőtlen megállapodásba volt kénytelen belemenni és Kanada is kénytelen volt hátrányos feltételeket bevállalni bizonyos területeken a megállapodás érdekében és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt.

Emellett az is egyértelmű, hogy autóipari fronton leginkább Németország van a célkeresztben és így áttételesen a járműszektor súlya miatt Magyarország is, amelynek mintegy 3 milliárd dolláros kereskedelmi többlete van az Egyesült Államokkal.

aki időt nyer, életet nyer és ez most jó az EU-nak.

... és aggódhat Magyarország is

esélyes, hogy akár már január elejétől megemeli az Egyesült Államok az európai autókra és alkatrészekre vonatkozó vámokat.

A legveszélyesebb magyar begyűrűzési csatorna A mintegy 100 milliárd eurót kitevő éves magyar exportból 73 milliárd irányul az EU-ba, azon belül 26 milliárd Németországba, tehát a 10, vagy esetleg 25%-ra emelkedő, európai autószektorra vonatkozó amerikai importvám ezen a csatornán keresztül mindenképpen érzékenyen érintené Magyarországot. Amint A mintegy 100 milliárd eurót kitevő éves magyar exportból 73 milliárd irányul az EU-ba, azon belül 26 milliárd Németországba, tehát a 10, vagy esetleg 25%-ra emelkedő, európai autószektorra vonatkozó amerikai importvám ezen a csatornán keresztül mindenképpen érzékenyen érintené Magyarországot. Amint tegnapi cikkünkben rámutattunk: a magyar ipar teljes termelési volumenének közel harmadát adja a járművek és alkatrészek gyártása, illetve a magyar export árbevételünk negyede innen származik. Arra is rámutattunk, hogy a magyar exportkivitel több mint ötödére az elektromos autózás korában nem lenne kereslet a mai formájában.

Ennek egyébként részben az az oka, hogy Donald Trump az üzleti életből hozott, az erő nyelvét jelentő, tárgyalástechnikát alkalmazza a kereskedelempolitikában (Lighthizer világképe mellett): ha én nyerek, akkor a másik veszít, így tehát az a célja, hogy a másik veszítsen. Az viszont szerinte már nem teljesen tiszta az elnök számára, hogy az összefonódott globális kereskedelemben az agresszív fellépés Kínával szemben az amerikai cégeknek és a fogyasztóknak is árt.és vagy a számunkra előnytelen kereskedelmi megállapodások, vagy a csalás/tisztességtelen verseny okozza. Emiatt Trump arra törekszik, hogy a deficit csökkenjen és ehhez a kereskedelmi megállapodások újratárgyalásán, vagy a kínai tisztességtelen gyakorlatok felszámolásán keresztül vezet az út. Utóbbi kapcsán Balás megjegyezte:átláthatatlanul folyik a kínai vállalatok támogatása, az exportárak sokszor a nyersanyagok árát sem fedezi.Az amerikai elnök tehát mindezen háttér miatt úgy lép fel az egyes gazdaságokkal szemben, hogy vagy elfogadják az eddigi kereskedelmi egyezmények átrendezését (mert előnytelenek voltak az USA számára a korábbi megállapodások), vagy fokozódó vámemelésekkel néznek szembe.Az amerikai stratégia mögött tehát az a fő cél, hogy, nemcsak a méretét, hanem a technikai fejlettségét tekintve is. Mindez tehát azt jelenti, hogy gigászok gazdasági és politikai küzdelme is zajlik egyszerre, aminek egyik látványos "csatatere" a dél-kínai tenger, ahol a kínaiak gőzerővel építik ki a korallzátonyokon a katonai támaszpontjaikat, és a minap csaknem összeütközött két hadihajó, egy amerikai és egy kínai.Az viszont érdekes vetülete ennek gazdasági (kereskedelmi) háborúnak, hogyAz első, 50 milliárd dolláros 10%-ra emelt amerikai importvámos csomagra Kína még ugyanakkora mértékben (50 milliárd dollár) tudott válaszolni, de a második, 200 milliárd dolláros amerikai csomagra már nem, csak az arányokat tudta tartani. Ennek az az oka, hogy Kína sokkal kisebb volumenben importál az Egyesült Államokból (130 milliárd dollár), mint fordítva (520 milliárd dollár). A számok szintjén ez az jelenti, hogy az Egyesült Államok Kínából mintegy 520 milliárd dollárnyi terméket importál és ebből már 250 milliárd dollárnyi termékkört közel 50%-nyit érintenek a megemelt importvámok (amelyek mértéke télen tovább nőhet). A második, 200 milliárd dolláros amerikai importvámos csomagra a kínaiak már "csak" 80 milliárd dollárnyi amerikai importtermékre vetettek ki megemelt vámokat (összesen 130 milliárd dollárnyira), mert nincs több kínai import Amerikából. Nagy kérdés, hogy ha a fokozódik az amerikai kereskedelmi háború, ami esélyes, akkor a kínaiak milyen válaszlépéseket tudnak még tenni.Az agresszív amerikai kereskedelmi fellépés (vagy átrendezzük a kereskedelmi megállapodást, vagy emeljük az importvámokat ott, ahol az számotokra a legérzékenyebb, legjobban fáj)A többi országot is azzal fenyegetik, ami a legjobban fáj, és így próbálnak kétoldalú megállapodásokat kötni Balás szerint. Hozzátette:, mert minden EU-csúcson felvetik egyes tagállamok (pl. Olaszország, Lengyelország), hogy kellene valamit csinálni az amerikai nyomulással.Balás rámutatott, hogy az amerikai fellépésre az EU nem nemzetbiztonsági, hanem gazdasági védőintézkedésekkel reagált, mert így tekintenek arra is, amit az USA csinált eddig. De az is egyértelmű, hogy az EU is hajlandó emelni a tétet. Emlékeztetett arra, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke július végén sokak számára meglepően eredményes tárgyalást folytatott Donald Trumppal, hiszen eldőlt:Rámutatott: ezeknek a tárgyalásoknak a jellege megváltozott az elmúlt hetekben, hiszen az eredeti céltól (vámkérdésekről tárgyalnak) már eltértek és szabályozási kérdésekről kezdtek egyeztetni. Ezek sem kecsegtetnek gyors eredményekkel, mert anno a TTIP kereskedelmi tervezet is végül szabályozási kérdéseket siklott ki, de Balás szerint most az a lényeg, hogyEzzel együtt óvatosságra is intett, azazhiszen az amerikai Kereskedelmi Minisztériumnak február végéig kell elkészítenie a jelentését, és ehhez képest az elnöknek 90 napja van a lépések megtételére. Balás szerint ez a jelentés valójában már készen lehet, de a félidős (november eleji) választásokat még megvárja a tárca és szerinte év vége előtt be fogják nyújtani Trumpnak, így szerinteA volt főigazgató-helyettes szerint mivel az autóipar a globális értékláncokban kiemelt helyen szerepel, ígymég azzal együtt is, hogy az amerikai gettórapperek továbbra is Mercedest fognak vásárolni. Az átlag amerikai számára viszont a vámok akár további jelentős emelése már a kereslet visszafogását tudja elérni., hogy rendkívül nyitott a gazdaság (az export és import együttes értéke a GDP-hez képest 175% körül van), így a gigászok küzdelmét, a kereskedelmi háború más frontokon való terjedését eleve megérezhetjük.Magyarországgal szemben is kereskedelmi deficitje van az Egyesült Államoknak,az európai autószektor megemelkedő vámjain keresztül, a járműszektor magyar ipari termelésen belüli fokozott súlyán keresztül is.Balás szerint összességében azt kell (be)látni, hogy megváltozott világ:és az Egyesült Államok szabályszegő magatartása más országokra is átterjedhet, ami azért fokozottan problémás, mert a vitarendezés fóruma is meggyengült.hozzászólásában úgy fogalmazott: szerinte Trump téved akkor, amikor azt hiszi, hogy jól jár a WTO szétverésével, mert szerinte inkább használnia kellene a keretrendszert a saját érdekei (és szövetségesei) védelmében. Másrészt rámutatott: bár a megemelt európai autóvám ügyében most látszólagos fegyverszünet van, de tényleg benne van a levegőben ennek meglépése és "ez a magyar autóipar szempontjából életfontosságú" kérdés.szerint Trump fejében van a gond, mert "szerény képességeivel nem érti a multilateralizmust", és a lépéseinek másodlagos hatásit sem: meg lehet emelni a vámokat, de attól még az acéllemezt beépítik az autókba és így végső soron az amerikai fogyasztó fizet többet, illetve az amerikai költségvetés jut többlet bevételekhez. Rámutatott arra is, hogy az amerikai stratégia láthatóan az EU megosztására (is) törekszik, de közben a Brexit menedzselése miatt az EU27 nagyon összezárt, így az amerikai stratégia sem ért egyelőre célt. Ezzel együtt fokozott veszélyeket lát abban Magyarország számára is, hogy Amerika végül a kétoldalú egyezségekre építve meg fogja osztani az EU-t, mert így a kisebb gazdaságok nem tudják jól érvényesíteni az érdekeiket.