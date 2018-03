Az EU beleáll Trump kereskedelmi háborújába: jachtok, whyiskyk és narancslé is a büntetőlistán

Nem dughatjuk homokba a fejünket. Amikor valaki egyoldalú és tisztességtelen lépéseket hoz, amelyek munkahelyek ezreit sodorják veszélybe Európában, akkor határozottan kell fellépnünk, de szigorúan a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelően.

1 milliárd eurónyi rész esne a ruházati és kozmetikai termékekre, illetve a motorkerékpárokra és a jachtokra,

950 millió euró a mezőgazdasági cikkekre,

850 millió euró pedig az acélra, illetve egyéb ipartermékekre.

A bizottsági tervezet, amennyiben megvalósul, mintegy 2,8 milliárd eurónyi (3,5 milliárd dollárnyi) amerikai importot érintene, legalábbis erről számolt be a hírügynökségnek egy tisztségviselő. Azt tudni lehetett, hogy az Európai Unió válaszlépésként büntetővám bevezetését fontolgatja amerikai termékekre: tegnap arról számolt be a Bizottság szóvívője, Margarítisz Szkínász, hogy szerdán dönthetnek "gyors, határozott és arányos" válaszlépésről.- fogalmazott egy tegnapi sajtótájékoztatón.A Bloomberg által megtekintett listán az amerikai acél, illetve ruházati termékek mellett szerepelnek sminkek, jachtok, motorkerékpárok, whiskyk, rizs, kukorica, áfonya és narancslé is. A tervezet által érintett 2,8 milliárd eurónyi importból