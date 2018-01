Az EU helyett őket választja Nagy-Britannia

semmiféle földrajzi megkötöttség nem korlátozná Nagy-Britannia csatlakozását a TPP-hez.

A cél a térségbe irányuló brit export fellendítése lenne Nagy-Britannia EU-tagságának jövő márciusban várható megszűnése után. Greg Hands, a külkereskedelmi minisztérium kereskedelempolitikai és beruházási ügyekért felelős államtitkára a Financial Timesnak megerősítette a tárgyalások tényét, közölve:A londoni üzleti napilap szerint azonban ezzel szinte biztosan meg kell majd várni egyrészt azt, hogy a TPP-ben maradt 11 tagország - Ausztrália, Chile, Brunei, Japán, Kanada, Malajzia, Mexikó, Peru, Új-Zéland, Szingapúr és Vietnam - végigvigye az Egyesült Államok távozása után elkezdett átszervezést, másrészt azt, hogy Nagy-Britannia megállapodásra jusson az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése utáni kapcsolatrendszer feltételeiről.A Financial Times hangsúlyozza azt is,Az EU ugyanakkor az Egyesült Királyság messze legnagyobb kereskedelmi partnere. A brit parlament statisztikai szolgálatának adatai szerint 2016-ban a brit export 43 százalékát az EU vásárolta meg, és a brit import 54 százaléka érkezett uniós partnerországoktól. A kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke meghaladta a 620 milliárd eurót.Az Európai Uniónak emellett 65 külső országgal vannak kereskedelmi megállapodásai, és Nagy-Britannia ezeknek is részese, amíg az EU teljes jogú tagja marad. E megállapodások alapján zajlik a brit külkereskedelem további 12 százaléka. A brit kormány elsődleges célja átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötése az EU-val az uniós tagság megszűnése után.