Az EU kimondta: nem ad sok időt a briteknek egy rendezett Brexitre

Az uniós álláspont látszólag nem jelent szoros határidőt, hiszen Theresa May brit miniszterelnök legutóbb arról beszélt, hogy egyáltalán nem akarja kitolni a Brexit márciusi életbe lépését. Ugyanakkor ez inkább csak a politikai játszma része, az ugyanis egyelőre elképzelhetetlennek látszik, hogy a határidőre rendezett Brexitet lehessen végrehajtani. Ennek az egyetlen módja a May-féle alku elfogadtatása a parlamentben, ám erre a jelenlegi viszonyok között egyáltalán nincs esély. Így viszont mégis csak érdekes Brüsszel megszólalása, hiszen ez világosan jelzi: az unió nem akar több zavart az intézményrendszerben a brit kiválás bizonytalanságai miatt.

Verhofstadt hangsúlyozta, a jóváhagyásnak fontos üzenete, hogy semmilyen körülmények között nem lehetséges a megállapodás újratárgyalása.

A határidő kiterjesztése "nem egyszerű", de lehetséges, amennyiben a brit kormány világossá teszi, hogy mi célból van rá szükség, és pontosan meddig - jelentette ki Verhofstadt az EP alkotmányügyi bizottságának brüsszeli ülésén. Rámutatott: a hosszabbítás különösen problémás lenne a május végi EP-választások utánra, amelyen brit képviselők már nem indulnának, de legkésőbb az alakuló ülés időpontjáig mindenképpen meg kellene történnie a kilépésnek.Danuta Hübner, a szakbizottság elnöke kiemelte, hogy amennyiben ennél is későbbre tolnák ki a távozási határidőt, akkor az Egyesült Királyságnak is részt kellene vennie a választáson, ha el akarják kerülni az alapszerződés megsértését. "Ugyanakkor remélem, hogy erre nem kerül sor" - fogalmazott.Hübner arról is beszámolt, hogy a londoni fejleményektől függetlenül az Európai Parlament a jövő héten megkezdi a brit törvényhozás által elutasított kiválási szerződés ratifikációját, hogy az lezárulhasson a szigetország EU-tagságának március 29-re tervezett megszűnéséig.Az Európai Bizottság szóvivője kedden aláhúzta, hogyMargarítisz Szkínász leszögezte, a brüsszeli testület továbbra is kulcsfontosságúnak tartja a több évtizedes észak-írországi konfliktust lezáró nagypénteki egyezményt, a megállapodás nélküli, úgynevezett kemény Brexit azonban "nyilvánvalóan veszélybe sodorja" annak eredményeit.