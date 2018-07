Az EU már tárgyalna a részletekről Trumpékkal, de még menetrend sincs

A tárgyalások legkedvezőbb üzenete az, hogy Washington nem fog újabb vámtarifákat bevezetni az európai termékekkel szemben. A kitűzött célt tehát Juncker elnök maradéktalanul elérte

együttműködnek az ipari termékek vámmentességének kidolgozásában,

a nem autóipari termékeket érintő szubvenciók eltörlését célozzák, (az európai autókra kivetni tervezett 25%-os amerikai importvám kérdése tehát egyelőre lekerült a napirendről)

az EU csaknem azonnali hatállyal megkezdi az amerikai szójabab nagy mennyiségű importját,

Juncker a korábbinál több amerikai cseppfolyósított gáz (LNG) európai vásárlására tett ígéretet

az Egyesült Államok elnöke megemlítette annak a lehetőségét, hogy az amerikai kormány által korábban kivetett alumínium- és acélvámok kérdését megoldják.

Az Európai Bizottság helyettes szóvivője rámutatott, hogy Juncker azért utazott Washingtonba, hogy megegyezzen az Egyesült Államokkal a kereskedelmet érintő kérdésekben, és ezt a küldetését maradéktalanul teljesítette. Hangsúlyozta, ahogyan azt Juncker elnök mindig is hangsúlyozta,A megbeszélések eredményéről a szóvivő úgy fogalmazott, hogy az egyeztetés mindkét fél számára kedvezően zárult.Mint elmondta, a tárgyalás céljaArra törekedtek, hogy újraértékeljék a már érvényben lévő vámtarifákat, de megjelöltek számos olyan területet is, amelyeken létre lehet hozni, vagy erősíteni lehet a két fél közötti együttműködést.- húzta alá a szóvivő.A szójabab nagy mennyiségű importjával kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva elmondta,A jövőben is csak azok betartása mellett lehet bármiféle GMO-t az unió területére behozni. Semmiféle megállapodás sem érintheti hátrányosan az európai szabályozásban foglalt, élelmiszerbiztonsági kritériumokat - emelte ki.Winterstein elmondta,, de a Bizottság részéről teljes az elkötelezettség egy strukturált megbeszélés mellett az uniós állampolgárok és a gazdasági és kereskedelmi szereplők érdekeit is szem előtt tartó eredmény érdekében - közölte a szóvivő.