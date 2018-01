Az EU-nak is elege lett Venezuelából

Néstor Reverol venezuelai belügyi és igazságügyi miniszter,

Diosdado Cabello, az alkotmányozó nemzetgyűlés képviselője, valamint

Gustavo Gonzalez Lopez titkosszolgálati vezető,

Tarek William Saab főügyész és

Antonio Benavides, a nemzeti gárda korábbi parancsnoka is.

A szankciók között szerepel az Európai Unió területére való beutazás teljes körű tiltása.

Információk szerint a hét tisztségviselő között szerepelA meg nem erősített hírek szerint várhatóan az uniós feketelistára kerül még Tibisay Lucena, az országos választási tanács elnöke, valamint Maikel Moreno, a legfelsőbb bíróság elnöke.Mint közölték, a korlátozó intézkedések okai között szerepel az emberi jogok súlyos megsértése, ugyanis az említettek felelősei többek között a kormányellenes tüntetések véres leverésének.Catherine Ray, az Európai Bizottság illetékes szóvivője újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, szankciók bevezetéséről miniszteri szintű döntés szükséges. Hozzátette ugyanakkor, hogy a venezuelai helyzet rendezése érdekében az Európai Unió és az érintett felek között múlt héten tárgyalások kezdődtek, amelyek második fordulója csütörtökre lett kitűzve.Az Európai Unió november közepén fogadott el célzott szankciókat a venezuelai kormány ellen, amelyek egyebek mellett fegyverembargót is magukban foglalnak.Az egyhangú döntéssel jóváhagyott büntetőintézkedésekkel megtiltják az európai cégek számára, hogy fegyvereket, illetve olyan berendezéseket szállítsanak a dél-amerikai országba, amelyek a belső elnyomás céljára is felhasználhatók. Az uniós szakminiszterek akkor egy olyan jogi keretszabályozás létrehozásáról is döntöttek, amely lehetővé teszi, hogy vagyonbefagyasztást és beutazási korlátozást rendeljenek el a jogállamisági és emberi jogi elvek megsértéséért felelőssé tehető venezuelai természetes és jogi személyek ellen.Venezuela több mint két éve súlyos gazdasági és politikai válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi mást nem exportáló ország gazdasága az olajár esése miatt gyakorlatilag összeomlott. A jobboldali ellenzék elsöprő többséget szerzett a legutóbbi választásokon, Nicolás Maduro baloldali elnök azonban erre válaszul szinte teljesen felszámolta a népképviseletet, augusztusban pedig úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlést választottak, amelyet a nemzetközi közösség jelentős része nem ismer el. Áprilistól hónapokon át folyamatosak voltak az utcai tüntetések az országban, ezekben több mint százan vesztették életüket.Az országban tombol a nyomor, éhínség pusztít az ország több területén.