Az Európai Bíróság visszahelyezteti az elküldött lengyel legfelsőbb bírókat

Pénteki határozatában az Európai Bíróság ideiglenesen helyt adott a bizottság összes kérelmének a végleges ítéletig.

ezek a feltételek teljesülni látszanak, minthogy a vitatott rendelkezéseket már alkalmazni kezdték, ami a legfelsőbb bíróság összetételének mély és azonnali átalakulásával jár.

A lengyel igazságügyi reform keretébenEzt a testület korábbi 72 tagja közül 27-en már elérték, akiknek egy része így nyugdíjba kényszerül, és a bírálók szerint ezzel az utolsó független bíróság is megszűnik rendesen működni az országban. Ugyan az érintettek kérhetik a mandátumuk meghosszabbítását az államfőtől, de erre vonatkozóan nincsenek egyértelműen megállapított kritériumok, és a kérelem elutasítása esetén nincs mód bírósági felülvizsgálatra.Az Európai Bizottságmajd - megfelelő válasz hiányában - ennek keretében bírósághoz fordult, mondván, a törvény sérti az uniós jogot, aláássa a bírói kar függetlenségének, ezen belül pedig a bírák elmozdíthatatlanságának elvét. A brüsszeli testület gyorsított eljárást, illetve a vitatott jogszabály előtti helyzet visszaállítására szolgáló ideiglenes intézkedéseket kért.Elrendelték a nyugdíjazások és az érintettek helyére való új kinevezések felfüggesztését, és azt is, hogy az eddig kényszernyugdíjazottak a korábbi munkafeltételek alapján visszatérhessenek munkahelyükre.A luxembourgi székhelyű törvényszék ítélkezési gyakorlata szerint csak akkor rendelhetőek el ideiglenes intézkedések, ha azok szükségességét a ténybeli és a jogi alapok első látásra valószínűsítik, továbbá sürgősen szükségesek a "súlyos és helyrehozhatatlan károk" megakadályozásához.Mint az ügyben eljáró bíró aláhúzta:Rámutatott, hogy amennyiben a jogerős ítéletben elmarasztalják Lengyelországot, az azt jelentené, hogy a mostani állapot jogsértő, azaz az addigi határozatokat a független bírósági eljárási garanciák nélkül hoznák meg. Ha viszont végül elutasítják a keresetet, akkor mindössze annyi történt, hogy ezen ideiglenes intézkedésekkel elhalasztották a rendelkezések alkalmazását.Az Európai Bizottság a jogállamiság rendszerszintű megsértésének súlyos kockázata miatt tavaly megindította Lengyelországgal szemben az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, képletesen atomfegyverként is emlegetett eljárást. Az utóbbi években sok bírálat érte a lengyel kormányt, elsősorban amiért sokak szerint csorbítani kívánja az igazságszolgáltatás függetlenségét.