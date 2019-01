Az FBI nyomozást indított Donald Trump ellen 2017-ben

A lap névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a vizsgálatot James Comey akkori FBI-igazgató 2017 májusi menesztése után indították el. A nyomozás - a The New York Times szerint - két szálon indult: az elhárítás azt vizsgálta, hogy Donald Trump tudatosan vagy öntudatlanul dolgozott-e Moszkva javára, a bűnügyi nyomozás pedig azzal foglalkozott, hogy Comey menesztésével az elnök akadályozta-e az igazságszolgáltatást.A lap állítása szerint a vizsgálat nagyon rövid idő alatt "beolvadt" a Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság vizsgálataiba, amelyek azt firtatják, történt-e összejátszás a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump kampánycsapatának munkatársai és oroszok között. Erre a bizottság eddig nem talált bizonyítékokat, Trump azon korábbi munkatársait, akiket elítéltek, más - elsősorban korábbi gazdasági bűncselekményeik - miatt vontak felelősségre.A The New York Times nem írt arról, hogy milyen következtetésekre juthattak az FBI nyomozásai. A cikkre Sarah Huckabee Sanders fehér házi szóvivő azonnal reagált, "abszurdnak" nevezte a lap állításait. "James Comeyt azért menesztették, mert kegyvesztett pártkatona volt, akkori helyettesét, Andrew McCabe-et pedig, aki közismert hazudozó, az FBI rúgta ki" - hangsúlyozta. Leszögezte egyúttal Trump elődjére utalva: "Barack Obama elnökkel ellentétben, aki hagyta, hogy Oroszország és más külföldi ellenfeleink erőszakoskodjanak Amerikával, Trump elnök kemény Oroszországgal".