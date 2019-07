Az infláció biztosan nem állítja le a világ nagy jegybankjait

Az utóbbi négy hónap leglassabb ütemével emelkedtek a fogyasztói kiadások júniusban az Egyesült Államokban, miközben a személyi jövedelmek már az ötödik egymást követő hónapban stabilan nőttek, ésA washingtoni kereskedelmi minisztérium kedden közölte, hogy júniusban, havi összevetésben, a fogyasztói kiadások 0,3 százalékkal, a személyi jövedelmek pedig 0,4 százalékkal emelkedtek. Májusban a jövedelmek ugyancsak 0,4 százalékkal, a kiadások pedig 0,5 százalékkal nőttek.Az amerikai hazai össztermék (GDP) majdnem 70 százalékát a személyi fogyasztás adja, így meghatározó súlya van a gazdasági növekedés alakulásában. A személyes fogyasztási kiadások árindexe (lényegében a fogyasztói árak változása) júniusban havi szinten 0,1 százalékkal emelkedett, de elemzők 0,2 százalékot vártak a májusi 0,1 százalék után. A gyakran változékony élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított index júniusban 0,2 százalékkal nőtt, csakúgy mint májusban, összhangban az elemzői várakozásokkal.Éves összevetésben a személyes fogyasztási kiadások árindexe 1,4 százalékra rúgott júniusban és májusban is, de elemzők 1,7 százalékra számítottak az év hatodik hónapjáról. A maginfláció 1,6 százalékra nőtt a májusban mért 1,5 százalékról, ami ugyancsak elmarad az 1,7 százalékos elemzői várakozásoktól.A friss adatok azt mutatják, hogy az amerikai fogyasztók továbbra is elég erős ütemben növelik kiadásaikat ahhoz, hogy ne szakadjon meg a rekord hosszúságú gazdasági expanzió. Az infláció pedig alacsony, az amerikai jegybankrendszer szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) álláspontja szerint túlságosan is alacsony.A Fed az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó személyes fogyasztási kiadások éves árindexében határozza meg inflációs célszámát. A 2 százalékos célszámot 2012 áprilisa óta először tavaly márciusban érte el a tényleges árindex. Utoljára decemberben állt 2,0 százalékon ez az érték, azóta folyamatosan alatta áll.Eközben a német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) kedden közölt előzetes adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest 1,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, szemben a júniusi 1,3 százalékkal.Ugyanakkor a monetáris politika szempontjából alapvető fontosságú uniós harmonizált fogyasztói árindex (HICP) meglepetésreaz előző év azonos hónapjához képest a júniusi 1,5 százalékkal szemben. A Reuters által megkérdezett elemzők 1,3 százalékos emelkedést vártak.Júliusban már a harmadik egymást követő hónapban maradt az EKB célszáma alatt a harmonizált német fogyasztói árindex, jelezve, hogy továbbra is mérsékelt az inflációs nyomás a legnagyobb euróövezeti gazdaságban.