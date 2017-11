Az infláció és a konjunktúra körül forog a világ a héten

Csendesen indul a hét, itthona Kína és Kelet-Közép-Európa közti csúcstalálkozó tartogathat izgalmakat, az események felszólal Orbán Viktor magyar és Li Kocsiang kínai kormányfő is. A találkozón bejelentésekre is lehet számítani, korábban Lázár János már jelezte, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban aláírhatják a projekt megkezdéséről szóló szerződést. Külföldön az EU pénzügyi stabilitási jelentésére és az amerikai újlakás-eladási statisztikákra lehet érdemes figyelni.

az MNB közli a hitelintézetek harmadik negyedéves adatait, emellett délelőtt jelenik meg az OECD Economic Outlook kiadványa, melyben Magyarországról is friss véleményt közöl majd a szervezet.jön a KSH-tól a hét legfontosabb adata, a foglalkoztatás és munkanélküliség októberi adata. Emellett jön a francia és az amerikai növekedés felülvizsgált adata, illetve a novemberi német infláció előzetes becslése. Délután a tengerentúlon a növekedési adat mellett a személyes fogyasztási kiadások harmadik negyedéves adata is érkezik, emellett este a Fed Bézs könyvére figyelhetnek még a befektetők.Magyar idő szerinthajnalban érkezik a hivatalos kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex adata, ami fontos jelzés lehet a negyedik negyedéves konjunktúrával kapcsolatban, főleg úgy, hogy még mindig sokan tartanak a világ második legnagyobb gazdaságának lassulásától. Délelőtt a német munkanélküliség és az eurózóna inflációs adata hozhat egy kis mozgást a piacokon, majd a tengerentúlon a személyes fogyasztás októberi árindexe jelenik meg.A hétvége előttjön a másik kínai feldolgozóipari bmi, majd hasonló adatok érkeznek Európából és a tengerentúlról is napközben. Várhatóan reggel a magyar konjunktúrára utaló adat is érkezik majd, mivel a többi országhoz hasonlóan itthon is általában a hónap első napján közlik a friss bmi-adatot.