Az írek hallani sem akarnak Brexit-újratárgyalásról - itt vannak az első európai reakciók

Az ír kormány emlékeztet: az Európai Tanács december 13-i tanácskozásán kinyilvánította világos álláspontját, miszerint a kilépési megállapodás nem tárgyalható újra. Ezt ismételten kinyilvánította Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke közös levelükben, amelyet tegnap küldtek el Theresa May brit miniszterelnöknek

Első német reakciók

A románok egységet akarnak

A lengyelek még táncba mennének

Amit a brit alsóház nem akar, azt már tudjuk, ma azonban a legfontosabb az, hogy mit akar

A spanyolok szerint a hard Brexit katasztrófa lenne Nagy-Britanniának

Az olaszoknál még a kormány is kétfelé beszél

- áll a dublini vezetés közleményében."Az ír kormány ugyanakkor elismeri, hogy a szabályozatlan Brexit mindenki számára rossz végeredményt jelentene, nem utolsósorban Észak-Írországnak. Még nem késő elkerülni a dolgok ilyen kimenetelét, s felszólítjuk az Egyesült Királyságot, hogy vázolja fel, miként akarja ezt a sürgető ügyként jelentkező patthelyzetet elkerülni" - tette hozzá a dublini vezetés.Sajnálatos módon a ma esti szavazás eredménye megnövelte egy szabályozatlan Brexit kockázatát, ebből következően- olvasható az állásfoglalásban.A brit EU-tagság megállapodás nélküli, rendezetlen felszámolása a lehető legrosszabb megoldás - figyelmeztetett Olaf Scholz német alkancellár, pénzügyminiszter a brit parlamenti döntés után."Ez egy keserű nap Európának" - írta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa a Twitteren. Hozzátette: "mi felkészültünk, de egy rendezetlen Brexit valamennyi lehetőség közöl a legrosszabb, az EU-nak is, de különösen Nagy-Britanniának".A koalíciós társ Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer szintén a Twitteren ugyancsak azt írta, hogy a rendezetlen kiválás a legrosszabb az összes lehetőség közül. Német hírportálok beszámolói szerint egy berlini pártrendezvényen mondott beszédében arról is szólt, hogy van még idő a rendezetlen Brexit elhárításához, és most az a legfontosabb, hogy mindenki "őrizze meg a nyugalmát".Német gazdasági érdekképviseletek a kockázatokra figyelmeztetnek. Az ipari és kereskedelmi kamarák szövetsége (DIHK) elnöke, Eric Schweitzer közleményében kiemelte, hogy a vállalkozásoknak az eddiginél is erősebben kell összpontosítaniuk a felkészülésre, mert megállapodás nélkül "a negatív Brexit-forgatókönyvekből sajnos keserű valóság" lesz. Rámutatott, hogy az Egyesült Királyság Németország ötödik legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelmi forgalom évi 122 milliárd eurót (39 ezer milliárd forint) tesz ki.A német iparvállalatok szövetségének (BDI) közleménye szerint a londoni alsóház döntése miatt "veszélyes közelségbe került egy kaotikus Brexit", amely recesszióval fenyegeti a brit gazdaságot. Ezt pedig Németország is megérezné - hangsúlyozta Joachim Lang, a BDI az érdekképviselet ügyvezetője.Ahogy arról tegnap részletesen beszámoltunk, a várakozásoknak megfelelően, hatalmas arányban elutasította a londoni alsóház a kedd esti szavazáson a megállapodást. Az egyezményre 202, a megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, így az alsóház 230 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást.A román uniós elnökség higgadtságra int és a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza - mondta George Ciamba román európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter kedd este a Mediafax hírügynökségnek arra reagálva, hogy a londoni alsóház hatalmas arányban elutasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.A román uniós elnökség lebonyolításáért felelős miniszter szerint a döntésre számítani lehetett, legfeljebb az elutasításnak a vártnál "rosszabb aránya" keltett meglepetést. Ciamba rámutatott: a következő lépéseket a brit kormánynak és Theresa Maynek kell megtennie.Románia uniós elnökként a 27 uniós tagállam egységének kifejezését szorgalmazza. Ciamba szerint az uniós és nemzeti szintű szabályozás terén isde úgy vélekedett: nem kell félelmet kelteni az emberekben, még nem vált bizonyossá, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága megállapodás nélkül fog megszűnni.Emlékeztetett: a brit külügyminiszter azt ígérte, hogy az Egyesült Királyságban élő európai uniós állampolgároknak egy rendezetlen kilépés esetén is ugyanazon jogokat biztosítják, mint amit a Brexit feltételrendszeréről szóló - a londoni alsóház által most elvetett - megállapodás tartalmazott.Varsó új brit javaslatokra vár a Brexit ügyében, miután a londoni alsóház elutasította a kedd esti szavazáson a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást - ebben az értelemben nyilatkoztak a lengyel kormányfő és a külügyminiszter-helyettes. A kijelentés azért érdekes, mert az EU a maga részéről lezártnak tekinti a megállapodástervezetet. Igaz, Emmanuel Macron francia elnök is azt mondta, hogy újabb brit próbálkozásra számít, de hozzátette, hogy a britek nem fognak tudni jobb megállapodást kicsikarni.Mateusz Morawiecki kormányfő szerint a megállapodás nélküli Brexit rossz megoldás lenne az Egyesült Királyság számára, valamint az Európai Unió (EU) szempontjából is. "Uniós partnereinkkel együtt viszonyulunk majd az ügyben teendő új brit javaslatokhoz" - írta a lengyel miniszterelnök a Twitter közösségi honlapján.Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes szerint a brit kormánynak a további cselekvés tervét kellene bemutatnia az elveszített parlamenti szavazás után. "Várunk az új brit javaslotokra" - szögezte le Szymanski a PAP hírügynökségnek nyilatkozva. Mint hozzáfűzte, Varsó együttműködik majd az uniós partnerekkel a leendő brit javaslatokra reagáló "részletes és minél konstruktívabb" állásfoglalás előkészítésében.- jelentette ki Szymanski. Leszögezte továbbá: noha"A megállapodás a lehető legjobb, egy nem rendezett kilépés az EU számára negatív, az Egyesült Királyság számára katasztrófa lenne" - fogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök Twitteren közzétett üzenetében. Mint írta, Spanyolország erre az esetre készenléti intézkedéseken dolgozik, prioritásként kezelve az állampolgárok jogait."Természetesen nagyon rossz hír, de szembe kell nézni vele" - nyilatkozta Josep Borrell spanyol külügyminiszter újságíróknak egy madridi gazdasági rendezvényen. A politikus szerint a negatív eredményre lehetett számítani, de arra nem, hogy ilyen nagy lesz a különbség az elutasító és a támogató voksok között.Hozzátette:A képviselők álláspontja szerinte "elég világos", mivel több mint a kétszer annyian utasították el a javaslatot, mint ahányan támogatták, annak ellenére, hogy ismerik a lehetőségeket és a figyelmeztetéseket.A spanyol kormány múlt pénteken jelentette be, hogy készenléti tervet dolgoz ki arra az esetre, ha Nagy-Britannia végül megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból. A várhatóan februárban kormány elé kerülő intézkedéscsomag két fő célja, hogy védje az állampolgárok érdekeit és fenntartsa a kereskedelmi folyamatokat.A brit polgárok akaratának tiszteletben tartását szorgalmazta az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz kormánypárt. Eközben Matteo Renzi volt olasz kormányfő kijelentette: a Brexit nehézségei azt bizonyítják, hogy nem éri meg kilépni az EU-ból.Ettore Lichere az M5S politikusa, a római szenátus külügyi bizottságának elnöke úgy nyilatkozott, a britek a 2016-os referendummal a Brexit mellett döntöttek és a "népakaratot" tiszteletben kell tartani.Matteo Renzi a balközép Demokrata Párt (PD) politikusa, volt olasz kormányfő közösségi oldalára azt írta, a "Brexit katasztrófa és senki sem tudja, hogyan lábaljon ki belőle". Renzi hozzátette: "nem éri meg kilépni az EU-ból (..) eddig az Egyesült Királyság szárnyalt, most az összeomlás jeleit mutatja".Osvaldo Napoli a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) politikusa, az olasz parlament külügyi bizottsága tagja szerint a brit alsóház mostani döntése kihat az európai parlamenti szavazásra is, hiszen addig nehezen lehet új Brexit-megállapodást kidolgozni.