Az olaszok fityiszt mutattak az Európai Bizottságnak

a költségvetési hiánycél a bruttó hazai termék (GDP) 2,4 százaléka marad, a növekedési irányzat pedig 1,5 százalék lesz, de növelik az eszközeladásokat, és körültekintően fogják figyelni a kiadásokat alakulását.

A költségvetés nem fog változni sem az egyensúlyi tételekben, sem a növekedési előirányzatokban. Meg vagyunk győződve arról, hogy ilyen költségvetésre van szüksége az országnak, hogy újra lendületbe jöjjön

A kormány ülése után kiadott közleményben Salvini leszögezte, hogyAz előzményekről itt írtunk:Hasonló szellemben nyilatkozott a kormány ülése után a másik miniszterelnök-helyettes, Luigi Di Maio, és fogadkozott, hogy a kabinet szilárdan ki fog tartani a megszorítás elleni tervei mellett.- mondta az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke.Az M5S és koalíciós partnere, a Salvini vezette jobboldali Liga azon az állásponton van, hogy a kormány által tervezett büdzsé kellő lendületet ad majd a növekedésnek, és ezáltal csökkeni fog az államadósság és a költségvetési hiány is.Az Európai Bizottság október 23-án az aggályosnak tartott jövő évi költségvetési tervezet módosítására szólította fel az olasz kormányt, kiemelve, hogy az abban szereplő számok közel sem felelnek meg a korábbi uniós ajánlásoknak és római kötelezettségvállalásoknak. A brüsszeli testület arra kérte Olaszországot, hogy három héten belül álljon elő egy módosított tervezettel, amely megfelel az uniós pénzügyminiszterek júliusban kiadott ajánlásainak. A Brüsszel által megszabott határidő kedd éjfélkor járt le. Ez volt a legelső alkalom, hogy az Európai Bizottság visszautasította valamelyik tagállam büdzsétervezetét.Az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek (Eurogroup) november 5-i brüsszeli ülésén ugyancsak a költségvetési tervezet módosítására szólította fel az olasz kormányt. A miniszterek közös nyilatkozatukban leszögezték, hogy osztják a brüsszeli testület értékelését.Uniós tisztségviselők korábban arról számoltak be, hogy korrekció hiányában a bizottság a vártnál korábban, november 21-én túlzottdeficit-eljárást kezdeményezhet Olaszország ellen. Amennyiben ezt jóváhagyják a tagállamok pénzügyminiszterei decemberben, akkor pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak majd. A büntetés összege elméletileg a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát is elérhetné, s ez 3,4 milliárd euróra rúgó összeg lenne.Az alapvető probléma, hogy az új olasz kabinet az elődjénél lényegesen magasabb költségvetési hiánycélokat tűzött ki a következő három évre, ráadásul be akarja fejezni a kiadások leszorítását célzó eddigi reformfolyamatot. Róma ezzel konfrontációs pályára helyezkedett az Európai Bizottsággal szemben, nyugtalanságot keltve egyúttal a pénzügyi befektetők körében. Egyes szakértők szerint a helyzet fokozhatja a piaci bizonytalanságot az euróövezet harmadik legnagyobb gazdaságának számító Olaszországgal szemben.