Az olcsó pénz korszakának vége - Komoly veszély leselkedik a világra

A világ nagy jegybankjainak extrém laza monetáris politikájával fémjelzett olcsó pénz korszakának vége, a kamatok emelkedése (elsősorban az USA-ban) pedig felszínre hozza azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években rejtve maradtak (vagy legalábbis a befektetők nem vettek róluk tudomást). A változó globális környezet hatásait egyelőre leginkább a sérülékeny feltörekvő piaci országok érzik a bőrükön, többen közülük súlyos árfolyamválsággal küzdenek az emelkedő amerikai kamatok által kiváltott tőkekivonási folyamat következtében.Az abnormálisan alacsony kamatok emelkedése azért is aggasztó jelenség, mert az elmúlt években folyamatosan nőtt a világ adósságállománya, így mostanra elérte a globális GDP 217%-át: ez közel 40 százalékponttal magasabb annál, ahol a 2008-as pénzügyi válság előtt tartózkodott a mutató. Az adósságállomány növekedéséért ráadásul a feltörekvő országok voltak a felelősek, ezért kerültek a befektetői aggodalom középpontjába.Az emelkedő kamatkörnyezet azonban nem csak a feltörekvő térséget sújtja. Az extrém laza monetáris politika korszakának nagy haszonélvezői voltak a bóvli vállalatok, illetve az általuk kibocsájtott kötvények. A csökkenő állampapír-piaci hozamkörnyezetben a magasabb hozamok után kutató befektetők számára vonzó lehetőséget jelentettek a bóvli körvények, a megnövekedett kereslet pedig az állampapírokhoz (és a befektetésre ajánlott vállalati kötvényekhez) viszonyított hozamfelárat az amerikai cégek esetében több mint 10 éves mélypontra mérsékelte. Az alábbi ábrán a befektetésre nem ajánlott (bóvli) amerikai vállalati kötvények amerikai állampapírhoz viszonyított hozamfelárának alakulását mutatja.

A Goldman Sachs legfrissebb elemzésében arról ír, hogy várakozásaik szerint 2008 óta az idei lehet az első év, amikor az előző évhez képest emelkedni fog az amerikai vállalatok által kötvényeik után fizetett átlagos kamat.

The end of cheap money era could lead to many corp bankruptcies: Acc to Goldman, over $1.3 tn (20%) and $3 tn (47%) of total debt outstanding is set to mature through 2020 and 2023, resp. It is unlikely that comps will be able to roll to lower rates than they are currently paying pic.twitter.com/HmiwcioqAN