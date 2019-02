Az ország, amelyik egyszerre szenved a kínai és az orosz kémkedéstől

A dokumentum szerint a kínai hírszerzés litván állampolgárokat próbál toborozni kémtevékenységre, hogy befolyásolja Vilniusnak a tibeti és a tajvani függetlenséggel kapcsolatos álláspontját.A jelentésben említést tesznek arról is, hogy Oroszország folyamatosan építi ki katonai jelenlétét a Litvániával szomszédos exklávéjában, Kalinyingrádban. Nem csak megerősíti, de tovább is fejleszti katonai infrastruktúráját, ott állomásoztatott csapatait és felszerelésüket.A dokumentumban mindazonáltal megjegyzik, hogy a balti államok növekvő védelmi képességei és a NATO-nak a térségben állomásoztatott kontingensei jelentősen mérséklik annak lehetőségét, hogy Oroszország katonailag beavatkozzon Litvániában, Észtországban vagy Lettországban.A dokumentumban szó van arról is, hogy a határ oroszországi oldalán zajló hadgyakorlatok számának növekedése miatt jelentősen megnőtt a nem szándékos incidensek lehetősége.A jelentés szerint félő, hogy Oroszország megpróbál beavatkozni a litvániai választási folyamatokba is, ezen belül a májusban esedékes államfőválasztásba, amelyen a Kreml-ellenes álláspontjáról ismert Dalia Grybauskaite államfő utódjáról dönthetnek a litván szavazók. Az idén helyhatósági és európai parlamenti választásokat is tartanak, jövőre pedig parlamenti választások lesznek Litvániában."Az orosz hírszerzés fokozni fogja tevékenységét a 2019-2020-as választási időszakban" - figyelmeztettek a litván titkosszolgálatok. "Lehetséges, hogy Oroszország megpróbálkozik a választások befolyásolásával információk és kibereszközök révén, valamint propagandát és megtévesztő információkat terjeszthet a litván közösségi médiában"" - tették hozzá.A litván titkosszolgálatok arra is felfigyeltek, hogy az orosz hírszerzés célba vett a litván energiaszektorban dolgozó embereket, és megpróbálja feltörni az ellenőrző rendszereket, hogy képes legyen a litván áramellátás megszakítására.Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden "teljes képtelenségnek" nevezte a jelentésben foglaltakat. "Oroszország nem avatkozik be más államok választásaiba" - állította. A litván áramellátás vélt megzavarásáról szólva kijelentette: "Ez távol áll prioritásainktól". Emlékeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég nyitott meg egy földgáz-cseppfolyósító üzemet Kalinyingrádban, amely a megye energiaellátását hivatott biztosítani.December végén Saulius Skvernelis miniszterelnök arról tett bejelentést, hogy felszámoltak egy orosz kémhálózatot Litvániában.