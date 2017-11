Az ország, aminek a legjobban fájhat Európa szétszakadása

A tegnap kiszivárgott EU-brit megállapodás afelé mutat hogy több hónapnyi egy helyben toporgást követően végre áttöréshez érhetnek a tárgyalások, csökkentve ezzel annak veszélyét, hogy az Egyesült Királyság egy átfogó megállapodás nélkül távozik majd az EU-ból.

Elválaszthatatlan kereskedelmi kötelékek

Az EU-ból való kilépési határidő közeledtével egyre jobban nő a nyomás a brit kormányon, hogy a tárgyalások első szakaszát lezárva végre tovább lépjenek a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatok kérdéskörének rendezésére. Ezt bizonyítja, hogy a közelmúltban miniszterei felhatalmazták Theresa May kormányfőt arra, hogy az eddigi 20 milliárd helyett akár 40 milliárd eurónyi Brexit-kilépési számlára is rábólintson, emellett az Európai Bíróság joghatóságát is tartósan elismernék a 3 millió uniós állampolgár nagy-britanniai jogainak védelme érdekében., amely alapján 45-55 milliárd euró körüli nettó befizetést kell majd teljesítenie a briteknek,(nincs még hivatalos papírra vetve semmi, így nincs szó végső megállapodásról sem). Ami az állítólagos megállapodás alapján Magyarország számára pénzügyileg lényeges, arról reggel már írtunk:Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a minap december 4-ét jelölte meg abszolút határidőnek: eddig kell a briteknek előállni egy, az EU számára elfogadható javaslattal, ha azt akarják, hogy a december 14-én kezdődő EU-csúcsot követően (a tagállamok vezetőinek jóváhagyásával) a második szakaszba léphessenek a tárgyalások.Mivel azonban még mindig sok a kérdőjel, nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni egy megállapodás nélküli "hard-Brexit" forgatókönyv lehetőségét. A gazdasági kapcsolatok komplexitása miatt az nem egyértelmű, hogy pontosan mekkora károk érhetik az Egyesült Királyságot, illetve az EU-t, az viszont szinte biztos, hogy a bennmaradó 27 tagállam közül Írországnak fájhatna a leginkább, ha nem sikerülne megegyezni a feleknek a kilépési keretrendszerről.Földrajzi közelségük és közös történelmi múltjuk miatt nem meglepő, hogy a brit és az ír gazdaság szorosan összekapcsolódik. Igaz, ez a kötelék közel sem olyan szoros, mint néhány évtizeddel ezelőtt, köszönhetően annak, hogy Írország egyre jobban integrálódott a globális értékláncokba, csökkentve ezáltal az Egyesült Királyságtól való közvetlen kereskedelmi függőségét. A következő ábrán látszik, hogy míg az 1970-es évek elején az ír export több mint 60%-a irányult az Egyesült Királyságba, 2016-ban már csak 13%-a.

Megjegyzés: a sárga vonal az Egyesült Királyságba irányuló ír export, a fekete vonal az import teljes kereskedelmen belüli részarányát mutatja.

Mekkora kárral lehet számolni egy hard-Brexit esetén?

Az Egyesült Királyságnak sikerül olyan megállapodást kötnie, amivel az Európai Gazdasági Térség, vagyis a közös piac része marad.

Az árukra szabadkereskedelmi egyezmény vonatkozna, a szolgáltatásokra viszont nem.

Nem születik semmilyen megállapodás (hard-Brexit), ezért az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem kapcsán a WTO-s szabályok lépnek életbe.

a következő 10 évben (összesítve) 2,3%-kal (1. eset), 2,7%-kal (2. eset), illetve 3,8%-kal (3. eset) lehet alacsonyabb az ír GDP az alapesethez képest, vagyis, ha a britek nem lépnének ki az EU-ból. Az Egyesült Királyság számára a GDP-re gyakorolt negatív hatás mértékét a GDP 1,8-3,2%-ára teszi a modell.

Pozitív oldala is van a történetnek

A lehetséges hatásokat összegezve a Commerzbank szakértői két fontos következtetés vonnak le.

Bár a becsült hatások eltérnek az egyes modellek esetében, az szinte biztosan kijelenthető, hogy az Egyesült Királyság mellett Írország lehet a legnagyobb vesztese egy megállapodás nélküli Brexit-forgatókönyvnek. Ez különösen fájó lehet annak tükrében, hogy néhány éve a világgazdasági válság térdre kényszerítette az országot, ami súlyos megszorításokat tett indokolttá.

Másrészt viszont az ír gazdaság egyensúlyi helyzetét tekintve sokkal jobb helyzetben van, mint 2008 előtt, vagyis hatékonyabban ellenállhat egy külső sokhatásnak. Ezt a nagyobb belső stabilitást erősíti az eurózónás konjunktúra, illetve úgy általában véve a világgazdaság kedvező helyzete. Végül, de nem utolsó sorban pedig az EKB extrém laza monetáris politikája is plusz támaszt jelent az ország számára.

És akkor még nem is volt szó az energiapiacról, ami csak tovább bonyolítaná a helyzetet. Írország és az Egyesült Királyság részét képező Észak-Írország energiapiaca szorosan integrálódott:. Bár ez az energiapiaci integrációt brit és ír törvények szabályozzák, így fennmaradása közvetlenül nem függ az EU-s jogrendszertől, Írországnak ugyanakkor meg kell felelnie bizonyos biztonsági előírásoknak, amelyek biztosítják, hogy az ország képes legyen megbirkózni a fosszilis energiaforrások átmeneti szűkösségével.A Commerzbank szakértői a gazdasági hatások számszerűsítéséhez egy közelmúltban készült tanulmány eredményéhez nyúltak, amely három különböző lehetőséggel kalkulál:Az első esetben mindez 23%-os, a második esetben 31%-os, a harmadik esetben pedig 50%-os kétoldali kereskedelmi forgalmi visszaesést eredményezne. Ha a GDP-re gyakorolt hatást nézzük, akkor a tanulmányban alkalmazott modell szerintEz alapján az íreknek még a briteknél is jobban fájhat az EU szétszakadása, ami annak az eredménye, hogy a modell jelentős globális gazdasági hatással számol a Brexit kapcsán, vagyis Írországot nem csak közvetlen módon, hanem az EU-n, illetve az egész világgazdaságon keresztül is sújthatja az esemény.Ennek a számításnak ellent mond. Ha a Bizottság optimistább számításai válnak valóra, az azt is jelentheti, hogy a Brexit ír gazdaságra gyakorolt közvetett hatása kisebb lehet, és így összességében olcsóbban megúszhatják a Brexitet, mint az Egyesült Királyság.Bár sok szempontból nehéz helyzetbe hozhatja Írországot egy esetleges hard-Brexit, a történelmi esemény lehetőségeket is tartogat a számára. Az ország ugyanis a kedvező üzleti környezetnek köszönhetően erős tőkevonzó képességekkel rendelkezik,. Erre ráerősít a tény, hogy Magyarországot követően Írországban a legalacsonyabb a társasági adó az egész EU-ban.Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a főváros,, amelyek az új szabályrendszer miatt kénytelenek lesznek elhagyni Londont. Itt elsősorban alapkezelői, biztosítási és különböző támogatói (back office) pozíciókra kell gondolni.