Az USA 670 millió dollárért ad el fegyvert Szaúd-Arábiának

Ez a javasolt fegyvereladás támogatja az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalát és nemzetbiztonsági célkitűzéseit azzal, hogy javítja a közel-keleti térség politikai stabilitásában és gazdasági növekedésében jelentős szerepet játszó baráti ország biztonságát

A fegyverüzletet még a kongresszusnak is jóvá kell hagynia, ahol ez várhatón meg is történik. A héten ugyanis a szenátus már egyszer Donald Trump mellé állt, amikor átmenetileg elvetette és további egyeztetésre utalta azt kétpárti javaslatot, amely azt szorgalmazta, hogy Washington ne támogassa többé katonailag a szaúdiak vezette koalíció jemeni hadműveleteit. Közleményében a külügyminisztérium tudatta, hogy a fegyverüzlet megállapodását már átküldte a kongresszusnak. A törvényhozóknak 30 nap áll a rendelkezésükre a döntéshez.- szögezte le a State Department (külügyminisztérium) közleménye.Az amerikai-szaúdi tárgyalások előtt egy amerikai újságíró megkérdezte Mattis védelmi minisztert, hogy vajon szándékában áll-e kifejezni aggodalmait a szaúdi trónörökösnek a jemeni háború civil áldozatai miatt, mire a tárcavezető azt felelte: Washington más országokkal is együttműködik annak érdekében, hogy politikai megoldást találjanak a jemeni helyzet rendezésére. "Le fogjuk zárni ezt a háborút, és ez a lényeg. A jemeni nép számára pozitívan zárjuk le, úgy, hogy egyúttal a félsziget biztonságát is garantáljuk" - fogalmazott James Mattis.A Pentagonban lezajlott megbeszélések után Dana White, a tárca szóvivője azt közölte: James Mattis nem fogalmazott meg aggodalmakat a szaúd-arábiai trónörökösnek a jemeni háború polgári áldozataival kapcsolatban.Mohamed bin Szalmán és kísérete hétfőn érkezett az amerikai fővárosba, ahol kedden a Fehér Házban fogadta őt Donald Trump elnök. Az amerikai elnök a megbeszélések és a munkaebéd előtt a sajtónak hangsúlyosan dicsérte Szaúd-Arábiát, a trónörököst és a várható fegyverüzletet.Csütörtökön Khálid al-Falih szaúdi energetikai miniszter tárgyalt Rick Perry amerikai energetikai tárcavezetővel egy polgári célú nukleáris megállapodásról, amely lehetővé tenné Szaúd-Arábiának az urándúsítást. Elemzők ezzel kapcsolatban emlékeztetnek Szalmán herceg interjújára, amelyet a CBS televíziónak adott és amelyben leszögezte, hogy amennyiben Iránnak lesz atomfegyvere, Rijád sem mond le az atomfegyverről. Szaúd-Arábia egyébként tárgyalásokat folytat Oroszországgal, Kínával és Dél-Koreával is két atomreaktor építéséről.