Az USA figyelmeztette az IMF-et

A külügyi tárca vezetője a CNBC televíziónak adott interjújában kijelentette: a kínai beruházóknak nem szabad azzal számolniuk, hogy egy amerikaiak által is támogatott nemzetközi szervezet révén kifizetik őket."Figyelni fogjuk, mit csinál az IMF. Nem ésszerű, hogy az IMF adódollárjai és ezzel az IMF-et részben finanszírozó amerikai dollárok azokhoz kerüljenek, akik kínai részvényeseket vagy egyenesen magát Kínát segítik ki" - fogalmazott Pompeo. A pakisztáni választásokon győztes Pakisztáni Mozgalom az Igazságosságért párt (PTI) vezetője, Imran Hán - várható kormányfő - már jelezte, hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz fordul és 12 milliárd dolláros kölcsönt kér majd.Pakisztán - elsősorban infrastrukturális (vasúti és kikötői) beruházásainak finanszírozása miatt - nagymértékben eladósodott Pekingnek: amerikai lapinformációk szerint 16 milliárd dollárral tartozik.Az amerikai külügyminiszter egy hétfői gazdasági tanácskozáson elmondott beszédében is kitért a kérdésre. Az ázsiai-csendes-óceáni térség gazdaságáról rendezett üzleti fórumon - amelyen részt vett Wilbur Ross kereskedelmi miniszter is - hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok kész segítséget nyújtani a térség országainak. Így fogalmazott: "Segítünk nekik, segítünk, hogy népeik továbbra is kényszerítéstől vagy nagyhatalmi dominanciától mentesen élhessenek."A miniszter beszédét elemzők Kínának, a kínai kölcsönzési gyakorlatnak szóló figyelmeztetésként értelmezték, noha Pompeo ki sem ejtette Kína nevét.Az amerikai diplomácia irányítója egyébként a CNBC televíziónak adott interjújában üdvözölte az új pakisztáni vezetést, és a két ország javára váló együttműködést kínált.