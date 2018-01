Azonnali hatállyal lemondott az FBI igazgatóhelyettese (2.)

A Reuters visszaidézi, hogy az FBI mostani második, korábban első számú vezetőjét a közelmúltban sok kritika érte Donald Trump amerikai elnök felől is, így ezzel függhet össze az azonnali hatályú lemondás. Ez azonban optikailag is azért néz ki eléggé rosszul, mert McCabe egyébként is távozott volna márciusban a tisztségéből nyugdíjba vonulás miatt.A The Wall Street Journal információi szerint az igazgatóhelyettes a munkatársaival közölte hétfőn, hogy keddtől már nem dolgozik,Az MTI hírösszefoglalója szerint az 50 éves McCabe éles bírálatok kereszttüzébe került többször is: mind Donald Trump elnök, mind pedig republikánus törvényhozók bírálták őt korábban., ám a bírálatok a Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt és volt külügyminiszter elektronikus levelei és a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozás ügyében indult vizsgálatok miatt érték őt.A The New York Times a hétfői hírek kapcsán arról írt: hogy Donald Trump neheztelését McCabe először azzal vívta ki, hogyés a Clinton-házaspár közeli barátjához, az állam akkori kormányzójához, Terry McAuliffe-hoz köthető politikai szervezettől.Bár McCabe kinevezésére csupán felesége választási veresége után került sor, és a tisztségviselő nem is titkolta felesége demokrata párti elkötelezettségét, Donald Trump és republikánus törvényhozók egy része ebben is a republikánusok sikereinek aláásására irányuló erőfeszítések bizonyítékát látta.Az FBI korábbi igazgatóját, James Comeyt Donald Trump rúgta ki még tavaly nyáron, állítólag az akkor már zajló oroszügyi nyomozások leállítása céljából (az oroszok valóban beavatkoztak-e az elnökválasztási folyamatba), amiAz oroszügyi beavatkozást széles jogkörrel vizsgáló különleges ügyész Robert Müller egyébként az elmúlt hetekben számos magasrangú amerikai vezetőt kihallgatott, például az FBI felett felügyeleti jogkört gyakorló igazságügyi miniszter Jeff Sessionst is.Ez azért lényeges, mert elképzelhető, hogy akár a Trump-család korábbi pénzügyi tranzakciói, akár az FBI-igazgató menesztése miatt idővel a folyamat elvezethet az elnök elleni alkotmányos eltávolítási eljárás elindításához.