Bajba kerülhet az eurózóna - Ez már a gyengélkedés jele?

Az euróövezeti kompozit (a szolgáltató szektor és a feldolgozóipar teljesítményét is tartalmazó) BMI 54,2 pontra esett az előző havi 54,5-ről az előzetes adatok alapján, amit nagyrészt a feldolgozóipar gyengélkedése okozott, ahol a termelés 2016 májusa óta nem nőtt olyan lassan, mint jelenleg. (Az 50 pont feletti érték növekedést jelez, alatt recessziót láthatunk.)Az új feldolgozóipari megrendelések 2015 februárja óta nem voltak olyan gyengék, mint szeptemberben, ami az exportrendeléseket illeti, ott 2013 közepe óta nem tapasztalt mélypontot láthatunk. A feldolgozóipari BMI index mindezek miatt 53,3 pontra, 24 havi mélypontra esett, ami jelentős lassulás az előző havi 54,6-hoz képest.A szolgáltató szektor ugyanakkor növekedési pályán van, ahol emelkedik a foglalkoztatás, ugyanakkor érdemi áremelkedést is lehet látni a szektorban. A szolgáltató szektorban 54,7 pontos BMI-t mért a Markit, ami kismértékű emelkedés az előző havihoz viszonyítva.A stagnálás közelében lévő export miatt az egyik legrosszabb hónapon van túl az eurózóna az elmúlt két évben Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza szerint. Az üzleti aktivitásra kedvezőtlen hatással van a kereskedelmi háború, Nagy-Britannia euróövezetből való kilépése, valamint az egyre növekvő kockázatkerülés is. Williamson megjegyezte, hogy a politikai bizonytalanságok egyre nőnek mind az eurózónában, mind azon kívül.

Mint látható, az üzleti aktivitás már hónapok óta romlik az eurózónában, mindez pedig nem túl jó jel a gazdasági növekedésre nézve.