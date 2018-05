Bajban a szlovák főváros: a pozsonyiak harmada nem pozsonyi

Pozsony hivatalos adatok - a bejelentett állandó lakóhelyek száma - szerint mintegy félmilliós város, a gyakorlatban viszont a városban közel háromnegyed millióan laknak életvitelszerűen. A jelenséget leginkább az okozza, hogy az ország más részeiből odatelepülők a legtöbbször azután sem jelentkeznek be állandó pozsonyi lakcímre, hogy ott-tartózkodásuk életvitelszerűvé válik. Ennek a nemtörődömség mellett sokszor anyagi okai is vannak: egyebek mellett az, hogy a vidéki települések lakóinak előnyösebb feltételeket kínálnak a biztosítótársaságok, vagy hogy sokan olyan bérleményekben laknak, amelyek után a tulajdonos nem akar adózni, és így a bérlők nem ezt a címet adják meg állandó lakóhelyükként.A már hosszabb távon nyomon követhető jelenség az elmúlt tíz évben - a régió gyors ütemű gazdasági fejlődésének idején - öltött rendkívüli méreteket. A helyzet rendkívül előnytelenül érinti az önkormányzatot, azért is, mivel a városi infrastruktúrát háromnegyed millió ember számára kell finanszíroznia, ám az államkasszából ehhez csak kevesebb mint félmillió lakos után kap dotációt. Ez becslések szerint - a jelenségben érintett ott lakók számának tükrében - évi legalább tíz-, de akár hatvanmillió eurós bevételkiesést okoz a helyi önkormányzatnak.A "papíron" más településeken élő, de a gyakorlatban Pozsonyban lakó emberek számáról sokáig csak nagy eltéréseket mutató becslések léteztek. Egy, az önkormányzat által most közzétett -- kimutatás azonban kézzelfoghatóbb, a valóságot vélhetően reálisabban tükröző adatokat tett elérhetővé. Ennek alapján arra derült fény, hogy a szlovák fővárosnak mintegy kétszázezer olyan lakója van, akik a hétvégét más településeken töltik.