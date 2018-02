Bajban a világ, időzített bombán ül a legnagyobb gazdasága - És épp most élesítették

a héten elfogadott csomag önmagában mintegy 420 milliárd dollárral növelné a költségvetési hiányt a következő évtizedben.

Bár a pénteki amerikai kormányzati leállás problémája hamar megoldódott, így nem okozott komolyabb fennakadást a kormányintézetek működésében, nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy miért nem sikerült határidő előtt elfogadni az új költségvetési tervet. A határidőből való kicsúszás közvetlen oka Rand Paul republikánus szenátor volt, aki órákon keresztül blokkolta a szavazást., épp ezért a kiadások visszafogását szerette volna elérni, mint végül kiderült, sikertelenül.A szenátor aggodalma nem légből kapott, a Congressional Budget Office független kormányügynökség becslései szerint ugyanisA Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) nonprofit szervezet kalkulációi alapján ezzel a költségvetési hiány már 2019-ben átlépheti az 1000 milliárd dolláros lélektani határt, 2027-re pedig legrosszabb esetben akár a 2000 milliárd dollárt is meghaladhatja.

A CRFB által készített ábrán a fekete oszlopok a költségvetési hiány alappályáját ábrázolják, míg a kék rész azt a többlethiányt jelzi, ami a most elfogadott, kétéves megállapodás eredménye lesz. A szervezet szakértői ugyanakkor nem tartják valószínűnek, hogy két év múlva teljesen visszavágnák a most elfogadott kiadásnövelő tételeket, ezért kiegészítették a becslésüket egy olyan forgatókönyvvel, amelyben a jövőben meghosszabbításra kerülnek a mostani intézkedések. Ennek az eredményeként kapaszkodhat akár 2100 milliárd dollárra 2027-ben a hiány.. A szakértők persze hangsúlyozzák, hogy a költségvetési csomag részletei még nem ismertek, ezért ezek a számok nagyon durva becslések, ennek ellenére az ábra jól mutatja, hogy az elkövetkező években aggasztó méreteket ölthet az USA eladósodása. Mindezt úgy, hogy már most is több évtizedes csúcson áll a GDP-arányos mutató.Legutóbb az 1940-es évek végén, a második világháború lezárulta után volt ennél magasabb az USA GDP-arányos bruttó államadóssága, ezt követően azonban egészen 1980-ig meredeken csökkent a ráta. Utána jött Ronald Reagan, aki masszív adócsökkentéseivel nyolc évek elnöksége alatt majdnem megduplázta az államadósságot, amit később a 90-es évek közepén Bill Clinton igyekezett orvosolni. Végül a 2008-as válság következtében az Obama-kormány átfogó költségvetési élénkítésbe kezdett, hogy tompítsa a gazdasági teljesítmény zuhanását, ami az egekbe repítette az államadósságot.

Az alábbi ábráról leolvasható, hogy 2027-re alapesetben is 78%-ról 98%-ra emelkedne az adósságráta, extrém esetben (a jelenlegi, kétéves program kiterjesztése esetén) pedig mindössze egy évtized alatt több mint 30 százalékponttal nőhet a GDP-arányos mutató értéke.

A fenti ábra 2016-ra 100% feletti bruttó GDP-arányos államadósságot mutat, ami magában foglalja az egyes tagállamok adósságát, illetve minden egyéb tételt, ezért az elemzések többségében ez a mérvadó. A kizárólag a szövetségi kormány GDP-arányos adósságát nyomon követő mutató jelenleg valamivel 75% felett áll, a CRFB becslései szerint azonban a most elfogadott költségvetési csomag, illetve ennek esetleges meghosszabbítása ijesztő mértékben felgyorsíthatja a világ legnagyobb gazdaságának eladósodását.

Egyrészt azzal, ha a nominális GDP az elmúlt évekre jellemzőnél sokkal gyorsabban tudna bővülni , azaz magas infláció mellett stabil reálnövekedés valósulna meg, ebben az esetben ugyanis szép lassan elinflálhatná az USA ezt az óriási adósságtömeget . Csakhogy az utóbbi években épp a nagyon alacsony infláció okozott problémát, és egyelőre szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy a nominális GDP-növekedés a 20. század második felére jellemző ütemnek akárcsak a közelébe visszatérjen, úgyhogy ez a forgatókönyv nehezen tűnik kivitelezhetőnek.

A másik megoldás a kiadások visszafogása lenne, amivel az a probléma, hogy az idő előrehaladtával, illetve az egyre nagyobb felhalmozott adóssággal párhuzamosan durvább és durvább kiigazításra lenne szükség, ami könnyen térdre kényszeríthetné az amerikai gazdaságot. Ráadásul egy ilyen típusú kiigazítás feltételei valószínűleg még kevésbé lesznek adottak néhány év múlva, sok szakértő ugyanis a gazdaság ciklikussága miatt az USA növekedésének lassulását várja néhány éves távlatban, erre megszorítással reagálni pedig erősen prociklikus, épp ezért politikailag nehezen kivitelezhető lenne.

Az amerikai döntéshozók tehát ahelyett, hogy az egyre fenyegetőbb adósságproblémát szem előtt tartva cselekednének, intézkedéseikkel tovább súlyosbítják a helyzetet.Nem nehéz belátni, hogy ilyen ütemű eladósodás előbb vagy utóbb. Persze fontos szempont, hogy az Egyesült Államokról beszélünk, ugyanis a dollár tartalékdeviza-szerepe, illetve az amerikai államkötvények világszerte értékmegőrző eszközként való elismertsége miatt különleges helyzetben van. Nem véletlen, hogy a nagy hitelminősítők mindegyikénél nagyon magas osztályzattal bír az ország államadóssága.. Alapvetően két módon lehetne orvosolni a problémát:Valamit pedig tenni kell majd, mert teljesen egyértelmű, hogy a jelenlegi ösvény hosszú távon járhatatlan, az ugyanis nem reális feltételezés, amivel az amerikai kormány előállt, miszerint az adócsökkentéseknek köszönhetően úgy berobban majd a növekedés, hogy azzal a költségvetés helyzete is rendeződni fog. Donald Trump azonban szemmel láthatóan nem aggódik annyira a költségvetési hiány miatt, mint amennyire az USA külkereskedelmi deficitje aggasztja, amelynek lefaragásáért akár egy háborúba is beleállna