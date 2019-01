Bajban vannak a németek és velük egész Európa - Rég nem volt ilyen rossz a helyzet

A német feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (bmi) értéke a decemberi 51,5 pontról 49,9 pontra esett, ami közel hatéves mélypont.

A Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexei (bmi) a piac által egyik legjobban figyelt konjunktúramutatók, hiszen már az adott hónapban megjelennek, így viszonylag hamar képet adnak a gazdasági aktivitás alakulásáról. A kutatóintézet ma közölte januári (előzetes) adatait az euróövezet két legnagyobb gazdaságának aktivitásáról, illetve az ezeken alapuló összesített övezeti mutatót.Ez azt jelenti, hogy a német feldolgozóipari aktivitás közel hat év óta először zsugorodott, hiszen a bmi értéke a bővülés és zsugorodás határát jelző 50 pontos érték alá került. Ez egészen drámai visszaesés, ha azt nézzük, hogy egy évvel korábban még sokéves csúcson, 60 pont felett tartózkodott a mutató.Eközben a francia feldolgozóipari bmi értéke a várakozásokat meghaladó mértékben tudott emelkedni januárban, 49,7 pontról 51,2 pontra.

A francia szolgáltatói bmi értéke 49 pontról 47,5 pontra, ötéves mélypontra esett. Ebben fontos szerepet játszhattak az országot hetek óta sújtó sárgamellényes tüntetések, illetve ezeknek a szolgáltatói ágazatra gyakorolt negatív hatása.

A német szolgáltatói bmi értéke közben 51,8 pontról 53,1 pontra emelkedett, meghaladva ezzel az elemzői várakozásokat.

A két legnagyobb euróövezeti gazdaság szolgáltatói szektorában szintén ellentétes folyamatok zajlottak le.

A német szolgáltatói szektor jó teljesítményének köszönhetően az összesített német (kompozit) bmi értéke a decemberi 51,6 pontról 52,1 pontra kapaszkodott fel, az elmúlt öt év átlagához képest azonban ez még mindig nagyon gyenge üzleti aktivitásra utal. Vagyis egyelőre túl sok ok nincs az optimizmusra.

A nem túl acélos német és francia adatok miatt az euróövezeti összesített bmi értéke tovább csökkent: 51,1 pontról 50,7 pontra, öt és fél éves mélypontra.

A Markit elemzése kiemeli Németország kapcsán, hogy bár az összesített aktivitási mutató kis mértékben javulni tudott, aggasztó, hogy a tavaly átmenetinek tekintett gyengélkedés a 2019-es év elején is kitartani látszik. A vállalatok pesszimistábbá váltak, óvatosabbak lettek munkahelyteremtéseikkel, miközben az új megrendelések alakulása sem ad okot túlzott optimizmusra.Bár az összesített francia bmi értéke tovább esett, Franciaország helyzete talán kicsit jobbnak tűnik, ugyanis a vállalatok körében nagyobb optimizmus uralkodik a jövőt illetően, mint német társaiknál. Ugyanakkor egyéb előre mutató indikátorok, mint például az új megrendelések alakulása, arra utalnak, hogy a következő hónapokban is fennmaradhat ez a visszafogott üzleti aktivitás. Arról nem is beszélve, hogy a sárgamellényes tüntetések változatlanul rontják a szolgáltatói szektor kilátásait.

A felmérésre adott válaszok alapján az látszik, hogy valami komolyabb baj van a háttérben. A vállalatok aggódnak egy széles bázisú, általános gazdasági lassulás miatt, amelyet a politikai bizonytalanság csak súlyosbít.

A feldolgozóipari és a szolgáltatói ágazat aktivitását nyomon követő bmi nagyon közel került a stagnálást jelző 50 pontos szinthez, ami rossz jel az euróövezeti gazdaságra nézve. Az új megrendelések csökkenése (főleg az exportmegrendeléseké), a munkahelyteremtés ütemének lassulása, illetve a nem túl optimista várakozások mind arra utalhatnak, hogy többről van szó, mint átmeneti gyengélkedésről.A Markit kutatóintézet vezető közgazdásza szerint az övezeti gazdaság lassulása széles bázisú, amely a német autóipar gyengélkedésével (környezetvédelmi szabvány bevezetésének nehézségei), a francia sárgamellényes tüntetésekkel, a Brexittel kapcsolatos bizonytalansággal, illetve a kereskedelmi háborús feszültségekkel magyarázható. Legalábbis eddig ez volt a helyzet, most azonban valami még aggasztóbbra hívja fel a figyelmet a szakértő:Összességében egyre inkább úgy tűnik, hogy a tavalyi drasztikus euróövezeti gazdasági lassulás több, mint csupán átmeneti tényezők szerencsétlen összjátéka. Aggasztó fejlemény, hogy átmeneti negatív tényezők mellett a vállalatok elkezdtek egyre komolyabban aggódni egy általános gazdasági lassulás miatt. Ebben a helyzetben nem nagyon látszik, hogy az Európai Központi Bank miképp tudna akár már idén kamatot emelni. Ma délután lesz az EKB kamatdöntő ülése, érdemes lesz rá figyelni, hogy a döntéshozók helyzetértékelésükben elismerik-e az erősödő negatív kockázatokat.